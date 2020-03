Zahlreiche Streaming-Plattformen bieten kostenfreien Content an

International

Außerhalb Deutschlands ist die Welt der Streaminginhalte in Bewegung. Hierzulande kam Sky auf seine Kunden zu.

Sky Deutschland ist nicht nur ein Pay-TV-Unternehmen, das auf dem klassischen Weg über lineares Fernsehen seine Inhalte verbreitet. Mit Sky Ticket und dem SkyQ-Receiver ist man schon länger im Streaming-Bereich tätig. Sport- und Entertainment-Kunden haben beispielsweise ab Montag freien Zugang zur Film- und Serienwelt des Unternehmens.In anderen Ländern reagieren die Streaming-Dienste anders. Die im Nahen Osten von MBC betriebene Plattform Shahid, die in 23 Ländern betrieben wird, bietet den Nutzern ab sofort einen kostenlosen Testmonat an. Das Premium-Paket umfasst auch Inhalte des Disney-Konzerns (FOX, Marvel etc). In Italien gibt es ab Montag bis einschließlich 15. April einen kostenlosen Zugang zum Premium-Service von TIMVision. Es ist allerdings noch nicht bekannt, ob der Zugang zu Disney+ in dem Zeitraum ebenfalls frei ist.Sky Italia offeriert wie Sky Deutschland und bietet ein kostenloses Upgrade an. Amazon Prime Video gab es zunächst kostenfrei in der Quarantäne Norditaliens, als die Sperre auf das gesamte Land ausgeweitet wurde, zog man das Angebot zurück. Das löste große Kritik in den italienischen Medien aus. Das Erotikportal Premium geriet mit seinem kostenlosen Zugang zu Premium-Inhalten für alle Italiener in die Schlagzeilen.Canal Plus bietet seinen Basisdienst in Frankreich kostenfrei an, Abonnenten erhalten automatisch ein Upgrade auf den Premiumdienst. In Spanien rüstete Telefónica seinem Movistar-Dienst mit weiteren Inhalten auf. Außerdem bekommen Neukunden einen kostenfreien Monat an. Das Internationale Dokumentarfilmfestival Amsterdam (IDFA) bietet in den Niederlanden freien Zugang zu mehr als 300 Filme, die zwischen 1988 und 2019 veröffentlicht wurden.Der indische Streaming-Dienst Eros Now bietet seinen neuen Abonnenten zwei Monate ein freies Abo an. In Südafrika gibt die MultiChoice Group einen 49-prozentigen Rabatt auf die Plattform Showmax.