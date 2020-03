Auch das ZDF schickt seine Belegschaft ins Homeoffice

Vermischtes

Beim ZDF gibt es einen ersten bestätigen Corona-Fall. Wer von zu Hause aus arbeiten kann, soll dies nun tun. Intendant Bellut betont, der Programmauftrag des Senders sei aktuell "wichtiger denn je".

Im ZDF gibt es seit Freitag den ersten bestätigen Corona-Fall. Wie der Sender am Sonntag mitteilte, seien alle Kontaktpersonen unmittelbar nach Hause geschickt worden. Auch das Gesundheitsamt wisse über den Vorgang Bescheid. Die Geschäftsführung hat am Wochenende beschlossen, die Sicherheitsmaßnahmen ab sofort zu verschärfen. So solle bis zum Ende der Osterferien jeder von zu Hause aus arbeiten, sofern dies "möglich und vertretbar" ist. Sitzungen sollen nur noch stattfinden, wenn dies für den Sendebetrieb unabdingbar ist, zum Regelfall sollen dafür Telefon- und Schaltkonferenzen werden. Zudem solle nach Möglichkeit nur noch ein Arbeitsplatz pro Raum besetzt werden. Workshops, Seminare und ähnliches seien abgesagt.Der Intendant des Senders, Thomas Bellut, hebt die gesellschaftliche Verantwortung des ZDFs als öffentlich-rechtlicher Sender hervor: "Wir müssen gemeinsam alles tun, um die Sendesicherheit, das Programm und die notwendigen Infrastrukturen aufrechtzuerhalten. In Zeiten wie diesen ist unser Programmauftrag wichtiger denn je." Zugleich teilt das ZDF mit, dass die "Gesundheit der ZDF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (...) hohe Priorität" habe.Mit den nun getroffenen Maßnahmen folgt das ZDF der Mediengruppe RTL, die bereits am Samstag bekanntgegeben hatte, große Teile der Belegschaft ins Homeoffice zu schicken. Alle jene, "die nicht für den Sende- und Produktionsbetrieb notwendig sind", sollen ab Montag von zu Hause aus arbeiten. Dies sei eine Maßnahme zum Schutze aller, teilte das Medienunternehmen mit (wir berichteten ).