Über 20 Prozent Marktanteil für Liveschalte zur Merkel-PK

Quotennews

In einem «Punkt 12 Spezial» schaltete RTL live in die Pressekonferenz nach Berlin und stieß dabei auf gewaltiges Interesse der Zuschauer. «Die Superhändler» schrieben danach die besten Einschaltquoten seit über einem Monat.

Ab 11.30 Uhr war RTL mitlive bei der Bundespressekonferenz dabei, als sich Merkel erstmals zur Situation Deutschlands unter dem Coronavirus meldete. Zur Mittagszeit interessierten sich vor allem die 14- bis 49-Jährigen für die Worte der Kanzlerin. Die Spezial-Sendung versammelte 330.000 jungen Zuschauer und generierte gewaltige 20,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt waren 0,63 Millionen Zuseher an der Pressekonferenz interessiert. Bei den Zuschauern ab drei Jahren sprangen so ebenfalls beachtliche 9,3 Prozent heraus.Im Anschluss ging es ab 12 Uhr normal mit «Punkt 12» weiter. Das Magazin war durch die spezielle Situation deutlich gefragter als in den Tagen zuvor. Im Vergleich zum Dienstag stieg die Sehbeteiligung in der klassischen Zielgruppe um 2,4 Prozentpunkte auf sehr hohe 19,3 Prozent an. Fast eine Millionen Zuschauer schalteten ein (0,97 Mio.). Aus dem jungen Publikum waren nun sogar 410.000 dabei.Nach den Infos zum Coronavirus profitiereneindeutig von der Aufregung. Das Format erfreute sich an starken 15,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und 9,9 Prozent beim Gesamtpublikum. So gut lief es seit Ende Januar nicht mehr. Danach war von dem gestiegenen Interesse allerdings nur noch wenig zu spüren.kam noch auf solide 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.undverbuchten nur noch ausbaufähige 7,0 und 7,6 Prozent.