Strafmaß festgelegt: 23 Jahre für Weinstein

Der 67-Jährige muss (wohl) lange hinter Gittern.

Es ist ein großer Erfolg für die #metoo-Bewegung: Am Mittwoch wurde das Strafmaß für den Filmmogul Harvey Weinstein verkündet; der Filme-Macher, der wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung in mehreren Fällen für schuldig befunden wurde, muss für 23 Jahre hinter Gittern. Sollte Weinstein die Strafe vollständig absitzen müssen, wäre er bei seiner Entlassung 90 Jahre alt - zur Zeit ist Weinstein, der die Strafmaß-Verkündung wegen gesundheitlicher Probleme nur in einem Rollstuhl verfolgen konnte, 67 Jahre alt. Die Verteidigung hatte fünf Jahre gefordert, die Klägerseite 29 Jahre. Somit schlug sich der Richter in Richtung der Ankläger - was selbst Prozessbeobachter nach Angaben einer Reporterin vonüberraschte.Wie genau es für den Filmemacher nun weitergeht, ist nicht klar. Es stehen in jedem Fall noch weitere Verfahren an. Weinstein selbst äußerte sich im Gerichtssaal nach Angaben von Prozessbeobachtern sehr aufgelöst: "Ich bin völlig verwirrt", sagte er. "Ich glaube, die Männer sind verwirrt über all das... dieses Gefühl von Tausenden von Männern und Frauen, die ein ordentliches Verfahren verlieren, ich mache mir Sorgen um dieses Land."Weinsteins Anwältin Donna Rotunno drängte sich gegen die Charakterisierung des ehemaligen Moguls als 'allmächtige Figur' auf. Sein Reichtum und seine Berühmtheit, so deutete sie an, hätten in seinem Fall tatsächlich geschadet. "Sie haben diese Vorstellung, dass es positiv ist, Ruhm und Reichtum und Geld zur Hand zu haben", sagte Rotunno. "Aber in vielerlei Hinsicht zeigt dieses Leben und jeder einzelne Schritt, den man macht, dass die Medien dies überprüfen, dass es einen Druck gibt, der mit diesem Lebensstil einhergeht, der wahrscheinlich nicht von allen gewollt ist...".