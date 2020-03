Sat.1-Probleme: «Big Brother» mit Mini-Aufschwung, «Hawaii Five-0» leidet unter Show-Dreikampf

Quotennews

Allgemein war es für den Münchner Sender ein sehr überschaubarer TV-Dienstag.

Mit nun drei „Prominenten“, sofern man die «Bachelor in Paradise»-Teilnehmer Jade und Serkan so nennen kann sowie Menowin Fröhlich, gehtin Sat.1 nun auf Zuschauerfang. Am Dienstag sendete der Münchner Kanal die erste Tageszusammenfassung mit den neuen Bewohnern und erreichte ab 19 Uhr im Schnitt 6,8 Prozent Marktanteil. Das ist mehr als in den vergangenen Wochen durchschnittlich erzielt wurde, aber nicht genug, damit die Manager des Senders wirklich zufrieden sein können. Das Geschehen aus der TV-WG in Köln wollten am Dienstag 0,87 Millionen Menschen sehen.Ganz passabel schlug sich ab 20.15 Uhr derweil die US-Serie, die der vermeintlichen Showübermacht von RTL VOX und ProSieben mit 2,12 Millionen Zuschauern trotzte. Auch der eine Stunde später gezeigte Ablegermachte seine Sache mit 1,72 Millionen Zuschauern gar nicht so schlecht. Der Unterschied war aber bei den jungen Fans zu finden. Während das Original noch auf ordentliche acht Prozent Marktanteil kam, kam das Spin-Off nicht über schwache 5,9 Prozent hinaus. «Navy CIS» erreichte rund 800.000 14- bis 49-Jährige, die Serie aus L.A. nur 0,58 Millionen.Noch schwächer schnitt letztlich ab 22.15 Uhrab. Die US-Produktion fiel auf dürftige 4,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, was nur von der nachfolgenden(3,1%) unterboten wurde. Sehr spontan das Programm geändert hat Sat.1 derweil am Vormittag. Schon jetzt laufen hier keine «Big Brother»-Wiederholungen mehr, das eingesprungenekam am Dienstag auf 5,2 Prozent auf dem Slot um zehn Uhr. Ab kommender Woche plant der Münchner Privatsender am Vormittag mit einem neuen Medical-Talk namens. Diese war ursprünglich mal für den Nachmittag umgesetzt worden.