Wie schlägt sich eigentlich «essen & trinken - Für jeden Tag» nach dem Senderwechsel bei VOXUp?

3 Quotengeheimnisse

Außerdem: Siegeszug der Disney-Serie «Miracoulos» - in dieser Woche lief die bisher reichweitenstärkste Ausgabe aller Zeiten in Deutschland.

Gefragte Geschichten von Ladybug und Cat Noir

Senderwechsel

Mehr «Trucker Babes»

Großer Jubel beim Disney Channel: Disney, das auch in Deutschland mit großem Fleiß in diesen Tagen den Start von Disney+ , dem kommenden Streamingdienst vorbereitet, feierte jüngst neue Quotenrekorde. Diese betrafen die Kinderserie. Am Sonntag erreichte eine Erstausstrahlung der Produktion 813.000 Zuschauer – das war zugleich die höchste Reichweite, die die Serie seit Sendestart in Deutschland (17. Mai 2016) jemals generiert hat. Unter den 813.000 Zuschauern insgesamt waren zudem 0,402 Millionen Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren.Disney jubelt, mit dem Format die Nummer eins im entsprechenden Timeslot (19 bis 19.45 Uhr) zu sein. Die neuen Folgen kommen bis dato auf 0,643 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 0,324 Millionen Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren. Bei den Kindern beläuft sich die bisher durchschnittlich gemessene Quote auf wunderbare 28,4 Prozent – im Gesamtmarkt steht die Serie mit 2,5 Prozent äußerst gut da.Eine neue Heimat hat derweil seit Anfang des Monats die von Tim Mälzer produzierte Koch-Daily. Diese lief bis Ende Februar um 17 Uhr bei RTLplus , jetzt ist sie gegen 15.15 Uhr auf dem neuen Free-TV-Sender VOXUp beheimatet. Die erste Folge auf neuem Sender und Slot erreichte dabei in der Tat nicht messbare Reichweiten, doch schon die zweite Folge am Dienstag, 3. März, erreichte immerhin rund 10.000 Zuschauer. Am Montag dieser Woche nun kam die sechste von VOXUp ausgestrahlte Episode auf einen zwischenzeitlichen Bestwert in Höhe von rund 30.000 Zusehern. Im Gesamtmarkt wurden mit 0,3 Prozent Marktanteil ebenfalls Rekordwerte gemessen, wenn natürlich auf weiterhin überschaubarem Niveau. Die Montagsfolge kam zudem auch bei den 14- bis 49-Jährigen auf 0,3 Prozent Marktanteil. VOXUp freute sich bei dieser Ausgabe zudem sogar über 0,5 Prozent in der für den Sender besonders wichtigen Relevanzzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.Der Sonntagabend gehört bei Kabel Eins nicht selten dem Factual-Format «Trucker Babes». Es erreichte 2020 bis zu 7,7 Prozent Marktanteil bei den Erstausstrahlungen. Der junge Doku-Sender Kabel Eins Doku zeigt am Montagabend zur Primetime nun einen Ableger des Formats, nämlich die. Das Format ist eine Produktion des zur Sendergruppe gehörenden Österreich-Kanals ATV. Am Montagabend holte eine Doppelfolge 0,5 und 0,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, unter dem Strich also ordentliche und gute Werte. 90.000 und 110.000 Menschen (das entspricht 0,3 und 0,4% des Gesamtmarktes) schauten zu. Mit einem durchschnittlichen Staffel-Marktanteil von 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zeigt sich Kabel Eins Doku mit der bisherigen Ausstrahlung sehr zufrieden.