«Fake Night Berlin», das «Beschönigte Duell um die Welt» und die Frage: Brauchte es «STRG_F», um über Joko und Klaas zu reden?

Schwerpunkt

Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und die Produktionsfirma Florida TV wirbelten nicht nur die Medienschlagzeilen auf. Doch hat die «STRG_F»-Enthüllungsreportage übers Ziel hinausgeschossen?

Vorwürfe von «STRG_F» (Auswahl) Im Falle eines angeblichen Fahrraddiebstahls in einem «Late Night Berlin»-Einspieler handelt es sich bei dem gezeigten Dieb um einen Laiendarsteller. Die Szene wurde mindestens zwei Mal gedreht, wie Zeugenaussagen und privates Videomaterial der Szene ergeben.

In «Duell um die Welt» wird behauptet, dass Edin Hasanovic einen Heißluftballon ganz alleine fliegt und landet. Das Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt gibt an, dass der Schauspieler zu keiner Zeit alleine im Ballon gewesen sei. Ein Pilot sei immer anwesend gewesen, dies sei auch die gesetzliche Vorgabe. Der Pilot habe dies gegenüber der Behörde auch bestätigt.

Im «Late Night Berlin»-Einspieler über eine Frau, die verschiedene Ereignisse während eines Dates überrascht erlebt, wurde mit einer Schauspielerin gearbeitet, die die Episode in ihrer Schauspiel-Vita aufführt. Zudem wurden einige Situationen in mehreren Takes gedreht.

Zitate aus der ProSieben-Stellungnahme zur «STRG_F»-Reportage "Das Magazin deckt auf, dass in Einspielfilmen mitunter Laiendarsteller eingesetzt werden. Das ist kein Geheimnis."

"Für Einspielfilme werden neben spontanen Passanten ab und an ganz offen und öffentlich Teilnehmer gesucht, um sicherzustellen, dass ausreichend Protagonisten zur Verfügung stehen, die bereit sind, sich filmen zu lassen. Sie wissen nicht, was redaktionell für sie vorbereitet wird."

Über den Hasanovic-Einspieler bei «DudW»: "Wir arbeiten bei allen Filmen mit den höchsten Sicherheitsstandards, um das Leben unserer Protagonisten nicht zu gefährden. Dies ändert nichts an der subjektiven Wahrnehmung und Bereitschaft unserer Protagonisten."

„ Ziel des Beitrages war die humoristische Sensibilisierung für das Thema 'Fahrraddiebstahl'. [...] Nach erfolgreichem Abschluss eines Drehs mit versteckter Kamera werden aus produktionstechnischen Gründen häufig [...] sogenannte Schnittbilder nachgedreht. Selbstkritisch möchten wir anfügen, dass in diesem Fall der satirische Ansatz des Filmes womöglich deutlicher gemacht hätte werden müssen. Die Redaktion und die Produktion waren jedoch davon ausgegangen, dass ein Feuerschlucker, eine zirka vier Meter große Frau und ein Kirchenchor ausreichend Hinweis darauf liefern würden. ” ProSieben-Stellungnahme bezüglich des Fahrraddiebstahl-Einspielers bei «Late Night Berlin»:

Der NDR haut eine Pressemitteilung darüber raus, dass in einer neuen Ausgabe des funk-Enthüllungsformats «STRG_F» aufgezeigt wird, dass einige Szenen in Joko-und-Klaas-Sendungen inszeniert sind.Großes Schulterzucken in der Quotenmeter.de-Nachrichtenredaktion. Dass Comedybeiträge in der Comedyshow «Late Night Berlin» keine journalistisch einwandfrei bearbeiteten Reportagen sind, ist ja nun wirklich keine Meldung wert, womöglich aber einen Absatz in einer Formatkritik. Und dass die ihre Einspieler sehr offen filmisch inszenierende Sendung «Duell um die Welt» nun von einem NDR-Enthüllungsformat als Show enthüllt wurde, die Elemente ihrer Einspieler fiktionalisiert, ist noch weniger eine Nachrichtenmeldung wert.Der Busch namens Medienjournalismus brennt, weil nahezu alle erdenklichen Portale auf die NDR-Pressemitteilung aufspringen und einen riesigen Skandal daraus machen. Da wird von "heftigen Vorwürfen" gesprochen und Axel-Springer-mäßig Joko & Klaas ein Grimme-Preis aberkannt, wo de facto kein Grimme-Preis aberkannt wurde. Die Messlatte liegt am Boden. Wenn "Comedysendung macht Comedy, keinen Journalismus" schon ein "heftiger Vorwurf" ist, was wäre dann erst der Vorwurf, Joko hätte Klaas' Haustier mit einem Bagger überfahren? Ein mega-mörder-heftiger Vorwurf?"Joah, jetzt hat jeder Hinz und Kunz aus dem Ding eine große Sache gemacht – da wäre es ja völlig sinnlos, sich da auch noch anzuschließen. Wo wäre da der Neuigkeitswert?"Quotenmeter.de wird immer wieder gefragt, wieso es nicht auch genau dasselbe macht wie alle anderen Portale und sich einem bereits völlig durchgekauten Thema annimmt.: Wir nehmen uns aufgrund der großen Nachfrage dem bereits völlig durchgekauten Thema an und hoffen, irgendwas Neues dazu beizutragen …Was bringt es, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, drei Feuerwehrwagen los zu schicken, um eine brennende Hundehütte in einem Vorgarten in einer beschaulichen Kleinstadt zu löschen oder jemanden das ganze Bein abzuhacken, weil er einen eingewachsenen Zehennagel hat? Zuweilen mehr Schaden als Nutzen.Eine gesamte Ausgabe eines öffentlich-rechtlichen, investigativen Enthüllungsformats dem Umstand zu widmen, dass komödiantische Einspieler in einer Comedysendung nicht vollauf authentisch sind, und dass in einer bewusst filmisch überspitzenden Unterhaltungsshow Dinge filmisch überspitzt wurden, reiht sich in diese Liste ein.Wobei das «STRG_F» genutzt hat. Aus etwas, das in einer Sendungskritik bestens aufgehoben gewesen wäre, eine große, reißerische Meldung zu machen, brachte dem Format gigantische Publicity ein. Wohl nie zuvor wurden Recherchen dieser Sendung so häufig und so laut tönend zitiert. Der geschätzte Kollege Stefan Niggemeier behauptet sogar, dass es "verheerend für das Fernsehen" sei , dass Joko und Klaas in ihren Sendungen Dinge überspitzen, inszenieren und stellen.Man kann dem NDR nur zu diesem gewaltigen Coup gratulieren: Es zu schaffen, dass selbst Medienprofis wie Niggemeier, die für ihr scharfes Auge und ihre klug einordnenden Reaktionen bekannt sind, wie aufgescheucht der massiv aufbauschenden, erschütterten «STRG_F»-Reportage nach dem Mund plappern, ist eine immense Leistung. Eine, die viel verheerender ist als die Erkenntnis, dass es inszenierte Elemente in Joko-und-Klaas-Sendungen gibt. Zu hören und zu lesen, dass seriöse (und für seriös empfundene) Portale davon schockiert sind, dass «Late Night Berlin» fiktionalisierte Inhalte umfasst, suggeriert dem Publikum, dass es ebenfalls davon geschockt sein müsste. Und so wird in Zeiten, in denen dem Fernsehen eh unentwegt vorgeworfen wird, nur erstunken und erlogen zu sein, unnötigerweise aus einer Sache, die (diskutable) Geschmacksfrage ist, ein "heftiger" Skandal.Die «STRG_F»-Reportage behandelt die "Ein Comedyeinspieler einer Comedysendung ist teilweise geschauspielert"-Enthüllungen mit demselben Ernst, mit derselben empörten Haltung, wie in vergangenen Ausgaben Nazi-Terror, Spannervideos auf öffentlichen Toiletten, die Methoden der Wettmafia und sogenanntee "Rachepornos" thematisiert wurden. Das ist eine beschämende Schere zwischen Erkenntnis und Aufbereitung, die man sich erspart hätte, wäre das Thema innerhalb der funk-Netzwerkfamilie zum Beispiel zu Walulis weitergereicht worden.Denn die Walulis-Redaktion hätte mit ihrer selbstironischen, lockeren Haltung ein viel besseres Video über Joko, Klaas und die fiktionalisierende Produktionsfirma Florida machen können – eines, das die Sache nicht größer macht als sie ist. Man hätte wahrscheinlich schlicht frühere Florida-Aktionen, die sehr ehrlich und mit Meta-Humor auf ihre Überspitzung hingewiesen haben, mit den nun kritisierten Beiträgen verglichen. Daraufhin hätte man wohl Fragen aufgeworfen, ob Comedy-Einspieler denn real sein müssen, sobald sie sich Stilmittel authentischer Beitragsformen bedienen, und ob «Duell um die Welt» auch spannend wäre, würde man sich solche inszenatorischen Freiheiten sparen.Ende im Gelände – man hätte das Problem mit angemessenem Aufwand behandelt. Aber das hätte natürlich nicht derartige Wellen geschlagen – rein aufmerksamkeitsökonomisch betrachtet, hat funk alles richtig gemacht. In Sachen Integrität muss man sich derweil wohl mindestens so sehr an die Nase packen wie die «STRG_F»-Gang es von Joko und Klaas verlangt …