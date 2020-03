«The Voice Kids» begeistert ebenso wie «The Biggest Loser» am Vorabend

Quotennews

Sat.1 erholt sich nach der Pocher-Wendler-Konkurrenz in der Woche zuvor und kommt mit der Castingshow auf Werte, die nah an den Auftakt heranreichen.

Schon im Vorabendprogramm bei Sat.1 brachtedem Sender die gewohnt hohen Quoten. Zwischen 17.30 und 19.55 Uhr holte die Abnehmshow starke 7,9 Prozent Marktanteil und lockte somit 1,97 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe kam der Sender auf hervorragende 11,9 Prozent. Insgesamt 0,85 Millionen der 14- bis 49-Jährigen schalteten ein. Im Vergleich zur Woche zuvor baute der Sender seine Reichweite noch weiter aus und der Marktanteil kletterte um einen Prozentpunkt nach oben.Nachdemin der Woche zuvor etwas unter der Konkurrenz durch die Show von Pocher und Wendler gelitten hatte, ging es nun wieder bergauf. Die Reichweite stieg auf 2,55 Millionen Zuschauer und auch bei den Umworbenen setzten sich 1,00 Millionen für die Castingshow vor den Bildschirm. Ausgezeichnete 8,2 Prozent Marktanteil fuhr Sat.1 somit insgesamt ein. Bei den Jüngeren freute man sich über eine starke Quote von 11,0 Prozent. Somit hat man beinahe das hohe Niveau der Auftaktfolge wieder erreicht.Gestartet war die Sendung am 23. Februar mit traumhaften 8,4 sowie 12,0 Prozent Marktanteil. 2,64 Millionen Zuschauer begeisterten die jungen Gesangstalente zum Auftakt. Trotz der harten Konkurrenz in der vorherigen Woche hielt sich der Sender aber mit der zweiten Folge über dem Senderdurchschnitt und verbuchte Marktanteile von 7,2 sowie 8,5 Prozent.