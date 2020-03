«Kitchen Impossible» vor allem in der Zielgruppe in Topform

Quotennews

Nach der großen Konkurrenz in der Woche zuvor erholt sich die Kochshow wieder und begeistert ganz besonders die jüngeren Zuschauer.

Diese Woche standen sich in der vierten Folge des Koch-DuellsTim Mälzer und Jan Hartwig gegenüber. Während Tim Mälzer in die Schweiz sowie in die österreichische Hauptstadt reiste und seine Kochkünste zeigte, musste sich Jan Hartwig in Dubai sowie in Estland beweisen. Wieder einmal durfte sich VOX mit der Show über traumhafte Quoten freuen.Es interessierten sich 1,68 Millionen Fernsehende für Folge fünf der Kochsendung, woraus ein guter Marktanteil von 6,1 Prozent resultierte. Auch schalteten 1,12 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe zu dem Sender. Hier wurde eine Sehbeteiligung von 13,7 Prozent ermittelt. Im Vergleich zur vorherigen Woche wurde die Reichweite somit wieder etwas Stück ausgebaut, wobei man berücksichtigen muss, dass «Kitchen Impossible» sich in der Woche zuvor gegen das TV-Duell von Pocher und Wendler behaupten musste. Trotz dieser Tatsache schauten damals 1,64 Millionen Menschen zu und man kam auf eine gute Quote von 5,8 Prozent. Die Jüngeren waren mit 0,95 Millionen Begeisterten sowie hohen 10,4 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr stark dabei.Auch wenn die Show beim Hochpunkt zwei Wochen zuvor insgesamt noch eindeutig mehr Menschen erreichte, fällt das Ergebnis vor allem in der Zielgruppe in dieser Woche sehr gut aus. Die Werte brachten VOX die zweitbeste Quote bislang. Das Magazinbegeisterte ab 23.30 Uhr noch 0,77 Millionen Zuschauer und verbuchte somit einen Marktanteil von 6,7 Prozent. Während sich somit die Reichweite gegenüber der vorherigen Woche konstant hielt, steigerte man sich mit dem Magazin bei den Werberelevanten um knapp zwei Prozentpunkte auf 11,3 Prozent.