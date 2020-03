Disney+ verbrüdert sich mit italienischer Telekom

International

TIMVision wird die einzige italienische Plattform sein, die ihren Kunden Disney+ in einem Bündel mit Glasfaser-Breitband-Paketen anbietet.

Disney+, das auch in Italien am 24. März startet, ist eine sehr umfangreiche Partnerschaft mit Telecom Italia Mobile eingegangen. Der mehrjährige Vertrag zwischen beiden Firmen sieht die Integration von Disney+ auf der TIMVision-Plattform der Telecom vor.TIMVision soll dann die einzige italienische Plattform sein, die ihren Kunden Disney+ in einem Bündel mit Glasfaser-Breitband-Paketen anbietet. TIMVision bietet seinen Kunden auch Zugang zu Netflix , dem Pay-TV-Dienst Sky, der sich im Besitz der Comcast befindet, und zum Sport-Streamer DAZN.Die Zusammenarbeit zwischen dem Maus-Unternehmen und und Telecom Italia wird "die Strategie von TIMVision als Italiens führendem Aggregator von Premium-Inhalten in der italienischen TV-Branche beflügeln", sagte TIM-CEO Luigi Gubitosi in einer Erklärung. Der CEO erklärte zudem, die Zusammenarbeit müsse in Zusammenhang mit kommenden technischen Entwicklungen gesehen werden. Dank der Entwicklung von Ultrabreitband und 5G werde die Konvergenz zwischen Telekommunikation und Inhalten eine immer wichtigere Rolle spielen.Maximo Ibarra, CEO von Sky Italia, wird das mit Interesse vernehmen. Sky will in Italien sein Breitbandprodukt bis zum Sommer 2020 vorstellen. Italienischen Medienberichten zufolge soll auch Sky Italia an einer Zusammenarbeit mit Disney+ interessiert sein – möglicherweise dann aber aufs klassische Fernsehen beschränkt. Disney hatte in dieser Woche schon eine umfassende Zusammenarbeit mit Sky in Großbritannien bekannt gegeben. In Frankreich arbeitet Disney+ eng mit Pay-Unternehmen Canal+ zusammen. In Deutschland ist die Lage noch unklar.