Firmen stornieren SXSW, Mipcom abgesagt

Wirtschaft

Zwei wichtige Fernsehmessen finden in diesem Jahr nicht statt.

Das Corona-Virus hält die Welt weiter im Bann. Netflix hat sich nun als weiteres Unternehmen aus der Unterhaltungsmesse SXSW 2020 zurückgezogen. Eine Quelle von „Variety“ berichtete, dass fünf Filmvorführungen und ein Panel für «Black Excellence» abgesagt wurden. Bei der Veranstaltung sollten Produzent Kenya Barris und Schauspielerin Rashida Jones über das neue Netflix-Format sprechen. Im US-Bundesstaat Texas, in der die Messe stattfindet, sind bislang elf Fälle von Corona-Viren nachgewiesen worden.Auch andere Unternehmen zogen sich aus dem Medien-, Musik- und Technologiefestival zurück. Apple sagte am Mittwoch ebenfalls ab. Das Unternehmen cancelte somit die Premieren der Doku-Serie «Home» und der animierten Musikserie «Central Park». Die Video-Abteilung Amazon kündigte schon am Dienstag an, nicht mehr an der Messe teilzunehmen. Selbst Facebook, Twitter, TikTok, Intel und weitere amerikanische Unternehmen sagten die Teilnahme ab.Die SXSW, die zwischen 13. und 22. März in Austin, Texas, läuft, soll nicht abgesagt werden. Andere Unterhaltungs- und Technologieveranstaltungen wurden hingegen schon gecancelt. Darunter sind die MipTV, Google I/O, Facebooks F8 und der Mobile World Congress.Die Absage der MipTV hat auch Auswirkungen auf die Nebenveranstaltungen MipDoc und MipFormats, die am Wochenende vor der Messe stattfinden. Die Verantwortlichen von Reed Midem wollen die Messen in den Herbst verlegen. Ob bis dahin das Corona-Virus eingedämmt ist, ist noch nicht sicher.