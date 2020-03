RTL bleibt bei weiteren Formel1-Rennen in Köln

TV-News

Auch der Saisonauftakt in eineinhalb Wochen wird ohne RTL-Personal vor Ort auskommen.

Der Kölner TV-Sender RTL , Free-TV-Partner der Formel1 in Deutschland, hat bekannt gegeben, neben dem Rennen in Vietnam auch zu weiteren Rennen kein Personal an die Strecke zu schicken. Bei der Entscheidung handelt es sich um Vorsichtsmaßnahmen wegen des Corona-Virus."Die Verbreitung des Coronavirus, die damit verbundenen nicht kalkulierbaren Gesundheitsrisiken für alle Kolleginnen und Kollegen und darüber hinaus eine aufgrund der Sofortmaßnahmen bei Ansteckung nicht mehr zu gewährleistende Sendungssicherheit, lassen nur eine Entscheidung zu, nämlich aus dem Sendezentrum Köln zu produzieren", so RTL-Sportchef Manfred Loppe. Neben dem Auftaktrennwochenende in Australien (in eineinhalb Wochen) wird die RTL-Sporredaktion auch den Grand Prix in Bahrain nicht vor Ort begleiten. Schon klar war, dass man beim dritten Rennen des Jahres, eben in Vietnam, nicht vor Ort ist.Anders bewertet wurde die Lage bis dato von der europäischen Sky-Gruppe. Diese wird mit Mitarbeitern vor Ort sein. Sky-Experten und –Mitarbeiter produzieren aber zum Beispiel auch für die Formel1 direkt die Interviews nach Rennende.