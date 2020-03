Comeback: «In aller Freundschaft  Die Krankenschwestern» startet nach Ostern

TV-News

Somit haben Fans der Serie fast eineinhalb Jahre auf die zweite Staffel warten müssen.

Das Erste Deutsche Fernsehen wechselt die Serie donnerstags um 18.50 Uhr. Hier lief und läuft. Das Format wird allerdings im April ausgewechselt. Von den jungen Medizinern läuft kurz vor Ostern die vorerst letzte Episode, ab dem 16. April übernimmt wieder Arzu Ritter und. Dabei handelt es sich um einen weiteren Ableger der Sachsenklinik-Serie, die immer in der Dienstagsprimetime läuft. Die erste Staffel hatte Das Erste Ende 2018 – ebenfalls am Donnerstagvorabend – ausgestrahlt. Die Quotenbilanz fiel passabel aus, man kam aber nicht ganz an die Werte der „jungen Ärzte“ heran. Die acht Folgen der Serie kamen damals auf 2,07 Millionen Zuschauer und 8,4 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Jungen lag der ermittelte Wert bei 5,0 Prozent.Frank Beckmann, Koordinator des Vorabends des Ersten, sagte Ende 2019 im Quotenmeter.de-Interview: „Bei einer neuen Entwicklung, gerade im Bereich Fiktion, kommt es immer auch auf das Potential an. Und das sehe ich bei «In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern». Die Serie ist nochmal jünger gemacht als «Die jungen Ärzte». Und sie stellt die Menschen in den Fokus, ohne die kein Krankenhaus funktionieren könnte – ein sehr sympathischer Ansatz, finde ich.“ Zwischen Mitte April und Anfang Juni laufen nun also acht weitere Episoden.Jasmin Hatem kehrt nach einem längeren Aufenthalt in der Sachsenklinik ans Volkmann-Klinikum zurück, wo ihre Freunde Louisa Neukamm und Fiete Petersen sie schon erwarten. Bevor Jasmin Louisas neue Vertraute Maxi Bloch und den neuen Hygienebeauftragten Erik Kolbeck richtig kennenlernen kann, wird sie von einer Begegnung mit Dr. Matteo Moreau abgelenkt. Der ist mit Dr. Elias Bähr nach Halle gereist, um einen Patienten zu operieren. Jasmin fällt auf, dass Moreau Hörprobleme hat und unter Schwindelattacken leidet. Doch Moreau ignoriert alle Symptome und stürzt sich nur weiter in Arbeit. Als Moreau schließlich gar nichts mehr hört, setzt Jasmin durch, dass sich der Arzt von Dr. Bähr untersuchen und behandeln lässt. Maxi hält Moreau für ziemlich aufgeblasen, der als Patient tatsächlich unausstehlich ist. Marie-Louisa Weber schreib das Buch der Auftaktfolge der zweiten Staffel, auf dem Regiestuhl nahm Daniel Anderson Platz.