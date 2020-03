Michelle Mendelovitz wechselt zu 20th Century Fox TV

Köpfe

Die Kreativdirektorin kommt Smartphone-Hersteller Apple.

Mit Michelle Mendelovitz hat sich das Disney-Unternehmen 20th Century Fox Television die ehemalige Kreativdirektorin von Apple gesichert. Mendelovitz, die das Amt von Chloe Dan übernimmt, wird bereits am 16. März in ihren neuen Job starten. Sie wird Jennifer Gwartz unterstellt, sie ist Präsidentin der Comedy- und Drama-Entwicklungsabteilung.„Michelle ist die seltene Führungskraft, deren Erfahrung sich über Network, Studio und Streamer erstreckt, und sie verfügt über ein Fachwissen und tiefe Beziehungen in der Szene, die uns helfen werden, wenn wir uns daran machen, unverwechselbare Dramen für alle Plattformen zu liefern“, sagte die Präsidentin von 20th Century Fox Television in Sachen kreative Angelegenheiten, Carolyn Cassidy.Menelovitz war seit 2018 als kreative Leiterin bei vielen AppleTV+-Serien tätig. Zu ihren Projekten gehörten «For All Mankind», «Servant», «Visible: Out on Television», «Severance», «Defending Jacob» und «Invasion» sowie die neue Oprah-Winfrey-Show. Zuvor arbeitete für das Studio Sony, in der Zeit setzte sie die Projekte «Bloodline» und «The Good Doctor» um.