Schluss mit lustig, die Party beginnt: Quoten von «Pocher vs. Wendler» explodieren

Wo Wendler (oder Laura Müller) drauf steht, gehen die Marktanteile zur Zeit durch die Decke. RTL bejubelt fantastische Quoten seiner Live-Show am Sonntagabend.

«Pocher vs. Wendler»: Heiß diskutiert bei Twitter "Es ist so peinlich. Es ist so entwürdigend. Es ist so unangenehm. Ich liebe es. #PochervsWendler" (anredo)

"Es ist so trashy, dass ich jetzt vielleicht doch glaube, dass diese Show innerhalb von einer Woche zusammengeklöppelt wurde. #pochervsWendler" (Anja Rützel)

"Schlag den Star in der Trash Deluxe Version #pochervsWendler" (antonia)

"Wir haben gerade erwachsenen Männern dabei zugesehen, wie sie eine stinknormale Partie Memory gespielt haben. Was ist mit uns nur falsch? #PochervsWendler" (Dennis)

"Vorsicht, Micha: Wenn man sich ganz fest ein rohes Ei gegen den Kopf haut, könnte man ein Eierloch auf der Stirn kriegen. #PochervsWendler" (anredo)

"#rtl Das Ende des Fernsehens - nicht nur des deutschen - hat einen Namen: #PochervsWendler FakeFuckFernsehen der allerschlimmsten Sorte, ohne Freude oder Spaß bei allen Beteiligten, nur leider fragt keiner wie der Zuschauer leidet. Das ist wie heftig Scheißen ohne Fensteröffnen!" (Oliver Kalkofe)

Es ist ein Phänomen: Die Teilnahme von Michael Wendler und seiner Lebenspartnerin Laura Müller beflügelte bei RTL schon die zurückliegende-Staffel zu neuen Bestwerten, die laufende-Staffel (Laura tanzt mit) läuft besser als die Vorgängerrunden und nun hat RTL auch am Sonntagabend massiv abgeräumt. Ab 20.15 Uhr nahm der Sender – recht spontan – das Live-Eventins Programm. Die beiden Männer spielten darin in mehreren Runden aus, wer nun der bessere von ihnen ist. Und wieder hatte das Publikum massiv viel Spaß dabei. Der Kölner TV-Sender generierte ab 20.15 Uhr unglaubliche 27,4 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Nur aus der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen sahen allein schon 2,63 Millionen Menschen zu.Insgesamt wurden 4,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ermittelt. Ohne Frage: RTL platzierte sich in der klassischen Zielgruppe am Sonntag mit Abstand auf Platz eins, bei allen Fans war man um 20.15 Uhr der meistgesehene Privatsender. Die Live-Show ging rund 45 Minuten länger als eigentlich geplant, entsprechend startete die TV Now-Dokuserieauch erst um 23.20 Uhr. Die Quoten blieben dennoch sehr hoch. Auf 27,0 Prozent Marktanteil kam die erste Episode bei ihrer linearen TV-Premiere. Noch 1,95 Millionen Leute schauten im Schnitt zu. Die zweite Episode, die um 23.55 Uhr anlief, erreichte noch sehr starke 21,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Trotz der späten Zeit lag die gemessene Reichweite noch bei 1,05 Millionen.Mit steigenden Quoten gesegnet war auch der Vorabend von RTL am Sonntag:erreichte ab 19.05 Uhr sehr schöne 13,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. All das führte zu herausragenden Tagesmarktanteilen des Kölner Senders. RTL holte bei den 14- bis 49-Jährigen den ersten Rang mit 16,4 Prozent.