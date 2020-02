Aus nach zehn Staffeln: CBS trennt sich von «Hawaii Five-0»

US-Fernsehen

In den USA läuft die letzte Folge im April.

CBS hat am Freitagabend bekannt gegeben, sich vom Remake der Seriezu trennen. Die Serie endet somit Anfang April nach zehn Staffeln und 240 ausgestrahlten Episoden. Sie erreicht somit nicht ganz die Laufzeit der Original-Serie, die zwischen 1968 und 1980 auf etwas mehr als 270 Folgen kam."Es ist nie leicht, sich von einem Erfolgsformat zu verabschieden, das das Erbe des Originals mit einer solchen Unterscheidung weiterführt und gleichzeitig seinen eigenen unverkennbaren Stil etabliert", sagte Kelly Kahl, Präsident von CBS Entertainment.Sie führte fort: "Seit der ersten Episode war «Hawaii Five-0» ein großer Erfolg für uns. Dank der erstaunlichen Talente der Produzenten, Autoren, der Besetzung und der Crew hat es ein Jahrzehnt lang eine Schlüsselrolle in unserem Zeitplan gespielt und dazu beigetragen, unser Kraftwerk am Freitagabend zu etablieren. Wir können nicht stolzer auf seine Qualität und Langlebigkeit sein und sind dankbar für die leidenschaftliche Fan-Begeisterung, die es ausgelöst hat. In Deutschland läuft die Serie in Erstausstrahlung in Sat.1 , Kabel Eins hat Wiederholungen im Programm.