Primetime-Check

Wie schlugen sich die RTL-Serien, die kurzfristig für die Europa League einspringen mussten? Wie erfolgreich war das Umstyling bei «Germanys Next Topmodel»? Das alles und mehr im Primetime-Check…

Am Donnerstagabend warfür das ZDF mal wieder der große Quotenbringer. Insgesamt schalteten 6,70 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein und bescherten Dr. Martin Gruber stattliche 21,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum war Hans Sigl in seiner Rolle mit 9,6 Prozent Sehbeteiligung ebenfalls beliebt. Dasschloss mit 5,50 Millionen Zusehern und 19,2 Prozent sehr gut an. Zu später Stunde schlossmit 3,45 Millionen Interessierten und 16,1 Prozent Marktanteil einen sehr erfolgreichen ZDF-Abend ab. Das Erste kam mitnicht ganz so hoch. Der Krimi versammelte solide 4,03 Millionen Zuschauer und erhielt 12,7 Prozent des Gesamtmarktes. Bei den Jungen blieb der 90-Minüter mit 4,3 Prozent blass.fiel danach auf maue 7,2 Prozent insgesamt und 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. Diebesserten das Resultat mit 2,24 Millionen Zusehern und 9,5 Prozent im Anschluss etwas aus.kratzte dank des heiß-begehrten Umstylings und einer unerwartet interessanten Entscheidung an der 20-Prozent-Marke und ergatterte dadurch die höchste Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen. Heidi Klums Show lockte 1,69 Millionen klassisch Umworbene an und kam auf hervorragende 19,4 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum war die ProSieben-Show mit 2,38 Millionen Zusehern und 8,2 Prozent ebenfalls bärenstark. Bei RTL war einzum Coronavirus zu Beginn der Primetime sehr gefragt und erhielt die Aufmerksamkeit von insgesamt 3,60 Millionen Zuschauern. Neben beachtlichen 11,4 Prozent des Gesamtmarktes standen bei den Werberelevanten 1,73 Millionen Zuschauer und stattliche 19,1 Prozent zu Buche.Das Alternativprogramm zur ausgefallenen Europa-League-Partie zwischen Salzburg und Frankfurt tat sich danach etwas schwerer und heilt sich knapp unter dem Senderschnitt.startete mit 1,09 Millionen jungen Zuschauern und 11,6 Prozent Marktanteil noch vielversprechend. Danach fielenundauf 9,7 und 8,9 Prozent ab. Sat.1 setzte am Abend voll auf Spielfilme. Zunächst erreichtenoch 0,76 Millionen Werberelevante und gute 8,4 Prozent Marktanteil, ehe das Finale vonmit 0,17 Millionen jungen Zuschauern und 4,0 Prozent sehr blass blieb.VOX erzielte miteinen beachtlichen Erfolg. Craig’s erster Bond bescherte dem Sender aus der zweiten Reihe überragende 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten 2,05 Millionen 007-Fans ein (7,4% MA), wovon 0,80 Millionen aus dem jungen Publikum stammten. RTLZWEI startete den Abend mitund versammelte insgesamt 0,77 Millionen Zuschauer. Mit 0,49 Millionen klassisch Umworbenen generierte die Doku-Reihe gute 6,2 Prozent Sehbeteiligung. Im Anschluss hielt sichbei soliden 5,1 Prozent mit 0,35 Millionen werberelevanten Zusehern.tat sich dagegen bei Kabel Eins deutlich schwerer. Die neue Ausgabe der Reportage-Reihe lockte nur insgesamt 0,68 Millionen Zuschauer an und ergatterte maue 3,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Eine Wiederholung im Anschluss verbesserte sich leicht auf weiter dürftige 4,3 Prozent.