«Black Water»: Degeto steigt bei internationaler Bestseller-Adaption ein

TV-News

Der hierzulande unter dem Titel «Geschehnisse am Wasser» bekannte Roman wird als sechsteilige Miniserie adaptiert.

Kerstin Ekmans gefeierter Kriminalromanwird zur Serie: Der mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnete und als eines der besten Bücher Schwedens bezeichnete Roman dient als Vorlage zur sechsteiligen Miniserie, an der sich unter anderem die Degeto beteiligt. Als Produktionsfirma stellt sich zudem Apple Tree Productions gemeinsam mit Filmpool Nord hinter das Format. «Kommissarin Lund»-Produzentin Piv Bernth steht ebenfalls hinter dem Projekt. Federführend ist der schwedische Sender SVT.Die ITV Studios händeln den Weltvertrieb. Das Drehbuch wird von Maren Louise Käehne («Die Brücke») verantwortet. Regie führt Pernilla August. 'Blickpunkt: Film' zitiert Sebastian Lückel, Head of Acquisitions and Coproductions bei der Degeto: "Aufgrund des Backgrounds des Teams hinter dem Projekt und des herausragenden Plots konnten wir zu dieser Zusammenarbeit mit SVT einfach nicht Nein sagen."Der Roman beginnt in der Mittsommernacht 1974 und erzählt von einer Lehrerin, die gemeinsam mit ihrer Tochter ihren Liebhaber besuchen will, der in einer Kommune lebt. Doch als dieser nicht am vereinbarten Treffpunkt auf sie wartet, begibt sie sich auf eine Suche mit dramatischen Folgen …