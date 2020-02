Die neue «Sturm der Liebe»-Chefautorin Claudia Köhler: «Sturm der Liebe» war immer schon größer als das wahre Leben

Interview

Kommende Woche läuft die ‚stürmische‘ 3333. Folge der ARD-Dailynovela – 2020 übrigens nicht das einzige Jubiläum am Fürstenhof. Claudia Köhler hat vergangenen Herbst den Posten als Chefautorin von Vorgänger Björn Firnrohr übernommen. Mit uns spricht die langjährige Autorin der Serie über den Markenkern „Am Ende wird alles gut“, über ‚zusätzliche Erzählfarben‘ und die Zukunft des Hotels Fürstenhof.

Crew von «Sturm der Liebe» Produktion: Bavaria Fiction GmbH im Auftrag der ARD Degeto

Produzentin: Bea Schmit

Producer: Julia Bachmann

Junior Producer: Simon Riedl

Produktionsleitung: Peter Proske

Herstellungsleiter: Sascha Ommert

Redaktion: Matthias Ommert (WDR), Lara Höltkemeier (BR)

Chefautorin (seit Ende Oktober '19): Claudia Köhler

„ «Sturm der Liebe» war immer schon „größer als das wahre Leben“ und wird es natürlich auch bleiben. Trotzdem versuchen wir, die emotionalen Komponenten der Figuren stärker auszuloten. Gerade in zugespitzten Situationen erlauben wir den Figuren, auch Fehler zu machen und sich nicht immer moralisch einwandfrei zu verhalten, ” Claudia Köhler, die neue «Sturm der Liebe»-Chefautorin

ARD/Christof Arnold Drama pur: Annabelle (Jenny Löffler) kommt in einem abgedunkelten Raum, an einen Stuhl gefesselt zu sich und ruft verzweifelt um Hilfe...

„ Der Fürstenhof ist das Zentrum unserer Serie und ist natürlich bis jetzt das wesentliche Element unserer Geschichten, um dessen Besitz wurde und wird seit Beginn der Serie gestritten, gefeilscht und gemordet. ” «Sturm der Liebe»-Chefautorin Claudia Köhler über das Herz der Serie, das Hotel Fürstenhof

Es war uns wichtig, gerade weil wir in den vorangegangenen Staffeln die weiblichen Hauptfiguren mit einen eher höheren sozialen Status erzählt haben, wieder eine junge Frau zu zeigen, die für ihre Träume kämpfen muss. Die wenig bis keine Unterstützung (wie zum Beispiel Denise durch ihren Vater Christoph) erhält, die sich selbst durchbeißen muss, um ihre Ziele zu erreichen. Ich würde das nicht unbedingt eine „Rückbesinnung“ nennen, sondern vielmehr eine zusätzliche Farbe.Wir bespielen über diese beiden Paare Probleme, die auch im normalen Lebensalltag unserer Zuschauer auftauchen können. Wie gehe ich beispielsweise damit um, wenn die eigenen Eltern älter werden und erkranken? Wie geht man mit Beziehungskrisen um, wie erhält man die Liebe im Alltag am Leben? Zudem sind diese beiden Paare bei den Zuschauern sehr beliebt und man drückt ihnen sehr die Daumen, dass sie ihr Glück er- und behalten.Am Ende wird alles gut – und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende.«Sturm der Liebe» war immer schon „größer als das wahre Leben“ und wird es natürlich auch bleiben. Trotzdem versuchen wir, die emotionalen Komponenten der Figuren stärker auszuloten. Gerade in zugespitzten Situationen erlauben wir den Figuren, auch Fehler zu machen und sich nicht immer moralisch einwandfrei zu verhalten, wie zum Beispiel Tim, der den Obsthof von Franzi sabotiert. Dafür muss er dann auch mit den Konsequenzen leben und für seinen Fehler gerade stehen.Auch wenn Werner viel auf dem Kerbholz hat – zu solchen drastischen Mitteln im Kampf um den „Fürstenhof“ wie Christoph hat er nie gegriffen (zum Beispiel als Christoph Valentinas Leben auf das Spiel gesetzt hat, als er die Anteile von Robert übernehmen wollte).Ich schätze an der Figur Christoph, dass er fast alles für seine Familie bzw. für seine Kinder tun würde. Allerdings nur, wenn man sich in einem Rahmen bewegt, den er für richtig hält. Falls er mein Gegner wäre, hätte ich enormen Respekt – und wahrscheinlich sogar ein bisschen Angst vor ihm.Die Rolle der Annabelle habe nicht ich entwickelt, sondern mein Vorgänger. Annabelle stand von Anfang an im Schatten ihrer Schwester Denise und musste um die Liebe ihres Vaters kämpfen. Das zermürbt, vor allem, wenn der Vater die einzige Bezugsperson ist – gerade, weil Annabelle ihre Mutter ja erst sehr spät kennengelernt hat. Ich kann den Wunsch der Zuschauer, ihrem Treiben als böse Figur noch eine Weile zuzuschauen, nachvollziehen. Gleichzeitig gibt es auch viele Zuschauer, die gern erleben wollen, wie Annabelle für ihre Taten bestraft wird. „Verbrechen lohnt sich nicht“ – diesem moralischen Anspruch wollen wir auch genügen.In dem Alterssegment der unter 18-Jährigen sind erstmal keine Geschichten geplant, aber das kann sich auch wieder ändern, wenn wir merken, dass der Zuschauer diese Art von Geschichten stark vermisst.So sehe ich das nicht. Dieser Drehtag mit Wind- und Schneemaschinen war ziemlich aufwändig und auch für die Schauspieler nicht einfach. Zudem kommen in diesem Jahr noch einige weitere Highlights auf uns zu, zum Beispiel der 15. Geburtstag unserer Serie. Da planen wir ein größeres Event, was der Produktion aufgrund des anstrengenden Drehplans einiges abverlangen wird.Der Fürstenhof ist das Zentrum unserer Serie und ist natürlich bis jetzt das wesentliche Element unserer Geschichten, um dessen Besitz wurde und wird seit Beginn der Serie gestritten, gefeilscht und gemordet. Genau wie um die Liebe bzw. die Dame des Herzens wird um das Hotel mit harten Bandagen gekämpft und vor keiner Intrige zurückgeschreckt. Was das Feuer betrifft, muss ich Sie ihren eigenen Interpretationen überlassen. Wir wollen nicht zu viel verraten, damit die Fans weiter gespannt bleiben.Es gibt viele Geschichten, an die ich mich gern erinnere. Eine der bewegensten Szenen war für mich, als André seiner großen Liebe Nicola den Verlobungsring auf ihrem Totenbett an den Finger gesteckt hat. Oder wie Hildegard geweint hat, als Alfons sie nicht mehr erkannt hat und sie dachte, er wäre dement. Es gibt auch heitere Geschichten – zum Beispiel den ganzen Unsinn, den die Rolle Xaver in unserer Serie angestellt hat oder die Hochzeit von Jessica und Henry, die ich sehr amüsant fand.Natürlich gibt es immer mal wieder Geschichten, die schwieriger zu plotten sind als andere. Aber ich freue mich immer wieder, wenn wir nach großer Mühe trotzdem eine interessante und hoffentlich funktionierende Geschichte haben.