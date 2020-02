Quotennews

Nach tollem Staffel-Auftakt: «Pferdeprofis» verlieren an Boden

Daniel Sallhoff von 23. Februar 2020, 09:12 Uhr

VOX‘ «Pferdeprofis» haben deutlich an Zuspruch verloren in der Zielgruppe. Am Abend lief ein Spielfilm mehr schlecht als recht, RTLZWEI und Kabel Eins konnte VOX jedoch hinter sich lassen.

VOX hat seine «Pferdeprofis» zurückgeholt und damit vergangenen Samstag prompt sehr gute 9,0 Prozent Marktanteil am Vorabend eingefahren. Die zweite neue Ausgabe der Tier-Doku schaffte es nun aber nicht über 5,6 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Mehr als 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige waren um 19.10 Uhr nicht dabei, 0,20 Millionen junge Zuseher gingen demnach verloren. Nur einmal lief es noch schlechter für das Format: Im Juli 2013 mit 5,2 Prozent und nur 0,25 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe.



Insgesamt waren 1,27 Millionen Zuschauer dabei, hier blieb ein neuer Negativrekord also aus. Dennoch war auch dies eine Verschlechterung im Vergleich zu den 1,43 Millionen Zusehern vom Staffel-Auftakt. «Hundkatzemaus» performte davor mit 7,6 Prozent besser bei den Werberelevanten, 1,13 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.



Der Science-Fiction-Film «Elysium» landete mit 6,0 Prozent Marktanteil in der Primetime unter den Erwartungen. 0,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu. «The Return of the First Avenger» war im Anschluss mit 7,0 Prozent etwas besser dran. Auf 0,72 Millionen ging allerdings die absolute Sehbeteiligung zurück. «The Italian Job – Jagd auf Millionen» generierte 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Besser als für Kabel Eins lief es bei VOX allemal: «MacGyver» und «Lethal Weapon» krebsten dort bei Werten zwischen 3,4 und 4,5 Prozent herum. VOX hat seinezurückgeholt und damit vergangenen Samstag prompt sehr gute 9,0 Prozent Marktanteil am Vorabend eingefahren. Die zweite neue Ausgabe der Tier-Doku schaffte es nun aber nicht über 5,6 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Mehr als 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige waren um 19.10 Uhr nicht dabei, 0,20 Millionen junge Zuseher gingen demnach verloren. Nur einmal lief es noch schlechter für das Format: Im Juli 2013 mit 5,2 Prozent und nur 0,25 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe.Insgesamt waren 1,27 Millionen Zuschauer dabei, hier blieb ein neuer Negativrekord also aus. Dennoch war auch dies eine Verschlechterung im Vergleich zu den 1,43 Millionen Zusehern vom Staffel-Auftakt.performte davor mit 7,6 Prozent besser bei den Werberelevanten, 1,13 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.Der Science-Fiction-Filmlandete mit 6,0 Prozent Marktanteil in der Primetime unter den Erwartungen. 0,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu.war im Anschluss mit 7,0 Prozent etwas besser dran. Auf 0,72 Millionen ging allerdings die absolute Sehbeteiligung zurück. RTLZWEI konnte VOX somit hinter sich lassen:generierte 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Besser als für Kabel Eins lief es bei VOX allemal:undkrebsten dort bei Werten zwischen 3,4 und 4,5 Prozent herum.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

