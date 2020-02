Primetime-Check

Wie stark startete «Let’s Dance»? Wie viele Jecken schalteten bei «Mainz bleibt Mainz» ein? Das alles und mehr im Primetime-Check…

RTL erlebte am Freitag einen Wahnsinnsabend.startete zur besten Sendezeit mit überragenden 26,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen so stark wie noch nie. Eine höhere Sehbeteiligung sicherte sich die Tanzshow zuletzt 2007. Mit 2,08 Millionen klassisch Umworbenen war man in der Zielgruppe mit Abstand die gefragteste Sendung des Abends. So freute sich RTL am Freitag über stattliche 16,5 Prozent Tagesmarktanteil (14- bis 49-Jährige). Insgesamt schalteten 4,57 Millionen Interessierte ein, die für hervorragende 16,3 Prozent Gesamtsehbeteiligung sorgten. Die höchste Gesamtreichweite des Abends hatte das ZDF mitinne. Für die Narrensitzung interessierten sich 5,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Über den kompletten Abend hinweg ergatterte die Übertragung sehr gute 20,5 Prozent Marktanteil und schlug sich bei den Jungen mit 6,9 Prozent ebenfalls ordentlich.In Sat.1 ersetztedie mauen Sitcoms aus den vergangenen Wochen auf dem prominenten Sendeplatz ab 20.15 Uhr. Die Komödie brachte den Unterföhringern mit immerhin 0,70 Millionen klassisch Umworbenen gute 8,4 Prozent Marktanteil ein. Nachdem insgesamt 1,27 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten, blieben nur 0,79 Millionen für das nach hinten geschobene, wovon 0,45 Millionen aus dem jungen Publikum stammten. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei überschaubaren 5,9 Prozent. ProSieben fuhr derweil mitleicht unterdurchschnittliche 7,6 Prozent Marktanteil ein, während im Schnitt … Millionen 14- bis 49-Jährige zu sahen. Beim Gesamtpublikum war man mit 5,1 Prozent für eigene Verhältnisse erfolgreicher.Das Erste setzte zu Beginn der Primetime auf eine TV-Komödie. «Das Kindermädchen: Mission Südafrika» lockte zur besten Sendezeit 3,69 Millionen Zuschauer ein und generierte solide 11,9 Prozent Marktanteil. Bei den Jungen blieb der 90-Minüter mit 5,8 Prozent etwas blass. Die «Tagesthemen» und eine «Tatort»-Wiederholung fielen im Anschluss auf 9,0 und 7,9 Prozent Gesamtmarktanteil ab, während die Reichweiten auf 2,66 und 1,99 Millionen Zuseher sanken.Einen hervorragenden Abend erlebte RTLZWEI. Dort locktezunächst 1,10 Millionen zuschauer ab drei Jahren und 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährige an. Der Spielfilm ergatterte mit diesen starken Zuschauerzahlen sehr gute 3,6 Prozent insgesamt und 7,7 Prozent bei den klassisch Umworbenen.steigerte die Sehbeteiligung im Anschluss sogar noch auf 7,9 Prozent. Bei Kabel Eins und VOX sah es dagegen äußerst mau aus. Die US-Serien der beiden Sender blieben komplett blass. Während fürbei VOX 4,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil das höchste der Gefühle war, erreichtebei Kabel Eins nur magere 3,2 und 2,4 Prozent Sehbeteiligung.tat sich im Anschluss mit 2,5 Prozent ebenfalls schwer.