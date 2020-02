ZDF klar vorne: «Düsseldorf Helau» lässt Federn

Quotennews

Die Karnevalssendung büßte im Vergleich zum Vorjahr einige Zuschauer ein und blieb bei den Jungen völlig blass. Die hohen Gesamtreichweiten lagen am Abend klar beim ZDF.

Insgesamt 3,19 Millionen sahen sich am Mittwochabend die neueste Karnevalssitzung aus dem Rheinland an. Noch vor einem Jahr schalteten zur selben Zeit 3,98 Millionen Interessierte ein. Das Erste musste sich nach diesem Verlust mit durchschnittlichen 10,7 Prozent Marktanteil begnügen, 27 Prozentpunkte weniger als 2019. So niedrig wie in diesem Jahr, war die Gesamtsehbeteiligung noch nie. Bei den 14- bis 49-Jährigen warsowieso zu keinem Zeitpunkt ein Zuschauermagnet und so musste sich die Sitzung mit 0,27 Millionen jungen Zusehern und mauen 3,1 Prozent Marktanteil abfinden. Im Anschluss an den Jecken-Trubel zogen dieauf 5,5 Prozent bei den Jungen an. Die Gesamtreichweite betrug 2,35 Millionen Zuschauer, die für 10,3 Prozent Marktanteil sorgten.Deutlich gefragter als das Karnevalsprogramm der ARD warenim ZDF: Ab 20.35 Uhr lockten sie 6,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor die TV-Geräte. Zur ausnahmsweise sehr prominenten Sendezeit ergatterte die Krimireihe stattliche 20,3 Prozent Gesamtmarktanteil. Beim jungen Publikum landete der neue Fall mit 0,52 Millionen Zusehern und 6,0 Prozent Sehbeteiligung auf dem Senderschnitt.Im Anschluss hatte auch dasErfolg. Die wichtigsten Nachrichten des Tages generierten gute 14,9 Prozent Marktanteil insgesamt und 6,9 Prozent bei den Jungen. Immerhin 3,75 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Meldungen. Dasrutschte ab 22.35 Uhr auf 1,88 Millionen Zuseher und 9,2 Prozent Gesamtmarktanteil ab.schloss sich diesem ausbaufähigen Ergebnis mit 8,8 Prozent nahtlos an.