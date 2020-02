«The Masked Singer»: Pre-Show, Wiederholungen und die ersten Kostüm-Enthüllungen

TV-News

ProSieben zeigt online bald die ersten Kostüme aus der neuen «The Masked Singer»-Staffel.

Die zweite Staffel vonbekommt scharfe Konkurrenz: Der Auftakt zur neuen Runde der beliebten Musiksendung mit den imposanten Kostümen wird von einer außerhalb der Reihe gezeigten «Wer wird Millionär?»-Ausgabe flankiert. Darüber hinaus zeigt VOX parallel zur neuen «The Masked Singer»-Staffel die letzte Staffel von «Die Höhle der Löwen» mit Frank Thelen. Doch ProSieben fährt schwere Marketinggeschütze auf, um die Popularität von «The Masked Singer» auszubauen und so die Konkurrenz aus der RTL-Senderfamilie hinter sich zu lassen: ProSieben setzt auf eine größere Social-Media-Einbindung und wird auf Facebook in der großen «The Masked Singer»-Rategruppe die neuen Kostüme vorab präsentieren.Die ersten beiden Kostüme bekommen Mitglieder der «The Masked Singer»-Rategruppe heute, am sogenannten Weiberfastnachtstag, ab 11.30 Uhr als exklusive Preview zu sehen – passend zum heutigen Beginn der Karnevalshochphase, wo sich in einigen Regionen Deutschlands ab 11.11 Uhr sowieso alles um aufwändige Kostüme dreht. Aber auch im linearen Fernsehen hat ProSieben vorgesorgt und zusätzliches «The Masked Singer»-Futter eingeplant. Nachdem 2019 die Finalshow mit einem-Vorabspecial gesegnet wurde, erhält dieses Jahr auch der Staffelauftakt eines.startet am 10. März 2020 um 20 Uhr und stimmt 15 Minuten lang live auf die Rückkehr der Erfolgsshow ein. «Galileo» geht an diesem Tag daher nur in verkürzter Form auf Sendung. Und auch bei sixx will man wieder auf der «The Masked Singer»-Welle mitschwimmen: Immer mittwochs gibt es die Wiederholung der großen Show vom Vortag – vergangenes Jahr wiederholte sixx «The Masked Singer», das damals noch donnerstags live über den Äther ging, immer freitags mit sehr großem Erfolg.