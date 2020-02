Sky du Mont erzählt wieder von «Seelen ohne Frieden»

TV-News

TLC schickt Ende März seine Eigenproduktion «Haunted» in ihre nunmehr fünfte Staffel.

Der Privatsender TLC hält treu an seiner ersten deutschen Mystery-Eigenproduktion fest:ist vor rund vier Jahren gestartet und bringt dem Sender seither zuverlässig relativ gute Zahlen ein. Diesen Frühling gibt es Nachschub: Moderator Sky du Mont präsentiert in der mittlerweile fünften Staffel von «Haunted - Seelen ohne Frieden» erneut zahlreiche Fälle von (vermeintlich) übernatürlichen Ereignissen, die sich im deutschsprachigen Raum zugetragen haben sollen.Die neue Staffel ist ab dem 27. März 2020 bei TLC zu sehen, und zwar wöchentlich um 22.15 Uhr.In der zehnteiligen neuen Staffel gibt es insgesamt 20 neue Geschichten zu sehen. Sky du Mont erzählt dann unter anderem von dämonischen Begegnungen, mysteriösen Begebenheiten und um Verbindungen zur Welt nach dem Tod. Die Betroffenen erzählen von ihren schrecklichen Begegnungen, die an Originalschauplätzen nachgestellt werden.