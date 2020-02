«Obdachlos» kann sich nicht gegen «Hartz Rot Gold» wehren

Quotennews

«Obdachlos» bei VOX hat keine Chance gegen «Hartz Rot Gold» seines Schwesternsenders RTLZWEI.

In der Mediengruppe RTL kam es am Dienstagabend zum Duell der Sozial-Dokus: Während bei VOX die zweite Ausgabeauf dem Programmplan stand, zeigte RTLZWEI parallel dazu die Sozialreportage. Dieses Duell entschied ganz klar RTLZWEI für sich. Die neue Sozialreportage erreichte ab 20.15 Uhr 0,51 Millionen Umworbene, somit waren sehr gute 6,0 Prozent Marktanteil drin.Alles in allem schauten sich 0,87 Millionen Menschen die erste Ausgabe von «Hartz Rot Gold» an. Damit kamen akzeptable 2,9 Prozent Marktanteil zusammen. Im Anschluss sankauf 0,47 Millionen Wissbegierige. Die Sendung mit Comedian Abdelkarim, in der Politiker Menschen begegnen, die von ihren Plänen betroffen sind, holte somit maue 2,2 Prozent Marktanteil insgesamt. Mit 0,25 Millionen Jüngeren sah es auch bei den Werberelevanten mau aus.VOX erreichte mit «Obdachlos» unterdessen 0,35 Millionen Werberelevante, damit standen gerade einmal magere 4,1 Prozent Marktanteil auf dem Zettel. In der Vorwoche kamen 4,4 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren zustande. Insgesamt standen diesen Dienstagabend 2,7 Prozent auf der Rechnung – ein mieses Ergebnis für VOX . Die Reichweite lag bei 0,80 Millionen Interessenten ab drei Jahren.