Dreharbeiten für den ZDF-Film «Nicht tot zu kriegen» haben begonnen

TV-News

Irirs Berben hat ein neues Projekt. Sie steht zum aktuellen Zeitpunkt für das ZDF und den Film «Nicht tot zu kriegen» vor der Kamera.

Die Constantin-Tochter Moovie dreht zurzeit für das ZDF in München und Berlin den Spielfilm. Ein Veröffentlichungsdatum ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Vor der Kamera stehen unter anderem die sehr bekannte deutsche Schauspielerin Iris Berben und der ebenfalls bekannte österreichische Schauspieler und Rapper Murathan Muslu.Im Film geht es um die ehemalige Showbiz-Diva Simone Mankus, welche in den 60er-Jahren zusammen mit vielen anderen jungen Leuten die Welt veränderte. Denn durch sehr kurze Röcke und ihrem guten Aussehen war sie Teil der damaligen sexuellen Revolution. Doch seit dieser Zeit setzte ihr das Leben hart zu. Neben zwei Ehemännern, etlichen Drogenexzessen und mehreren Affären hat sie auch noch 43 Jahre Showgeschäft hinter sich. Nachdem sie in den letzten Jahren immer seltener in der Öffentlichkeit auftrat, möchte sie nun allerdings ihr Comeback starten. Dieses fängt für sie nicht so gut an, da sie plötzlich von einem Stalker verfolgt wird. Daraufhin stellt sie einen Bodyguard, Robert Fallner, ein, welcher für ihre Sicherheit sorgen sol. Mit der Zeit nähern sich die beiden immer mehr an.«Nicht tot zu kriegen» wird von der Moovie GmbH im Auftrag des ZDF produziert. Produzent des Spielfilms ist Jan Ehlert. Regisseurin und Drehbuchautorin ist Nina Grosse. Der Hauptcharakter, Simone Mankus, wird von Iris Berben dargestellt. Murathan Muslu spielt den Bodyguard Robert Fallner. Außerdem sieht man in weiteren Nebenrollen Barnaby Metschurat, Katharina Nesytowa und Helgi Schmidt.