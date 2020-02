Senta Berger: ZDF verabschiedet sich im März von «Unter Verdacht»

TV-News

Die langjährige Samstagabend-Krimireihe geht wie geplant in den kommenden Wochen zu Ende.

30 Mal ermittelte Senta Berger als Dr. Eva Maria Prohacek in der ZDF-Samstagabend-Krimireihe. Wie schon einige Zeit bekannt ist, ist nun nach 17 Jahren Schluss. Die finale Folge der 90 Minuten langen Reihe soll im Fernsehen am 28. März, wie immer ein Samstag, ab 20.15 Uhr ausgestrahlt werden.Die Abschlussfolge führt die Kommissarin wieder an ihren Anfang, nämlich zu einem Fall von vor 17 Jahren. Damals kam bei einem fingierten Brand die Mutter der Polizistin Sarah um’s Leben. Sarah steht nun im Zentrum interner Ermittlungen, weil sich in ihrem Beisein ein Kommissar erschossen hat. Schon 2002 gab es den Verdacht, dass der Chef von Prohacek in die Sache verwickelt sein muss, nur die Beweise fehlten. Als Sarah dann verschwindet, will Dr. Prohacek dem Machtmissbrauch in den eigenen Reihen endgültig einen Riegel vorschieben.arte zeigte die finale Folge übrigens schon im Oktober 2019 – also rund ein halbes Jahr eher. Nach Angaben des Senders war der Krimi mit 1,52 Millionen Zuschauern im Vorjahr die besteingeschaltete Sendung. Seit Folge neun zeigt arte traditionell die Erstausstrahlungen der Senta-Berger-Reihe, die aus dem Hause pro GmbH und Eikon Media kommt.