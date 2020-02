Über sieben Millionen Zuschauer verfolgen «Candidates Debate»

US-Quoten

ABC hat am Freitag mit Politik gepunktet. Am zweiterfolgreichsten in der Zielgruppe war FOX unterwegs dank «SmackDown».

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

ABC hat am Freitagabend die meisten Zuschauer in den USA gehabt:hat in der Spitze 7,71 Millionen Zuseher gehabt, in der werberelevanten Zielgruppen lagen die Ratings zwischen 20 und 23 Uhr zwischen 0,9 und 1,3 Prozent. Am zweitbesten schnitt bei den Umworbenenbei FOX ab, 0,8 Prozent wurden damit bei den 18- bis 49-Jährigen gemessen.Großer Verlierer des Abends ist mal wieder The CW gewesen:kam zuerst nicht über 0,2 Prozent hinaus,blieb danach sogar bei 0,1 Prozent hängen. Nur 0,60 Millionen Zuschauer waren um 20 Uhr zugegen, eine Stunde später sackte die Reichweite auf 0,33 Millionen.CBS punktete mit seinen Krimis:(5,97 Millionen) und(6,62 Millionen) brachten es je auf ein Rating in Höhe von 0,7 Prozent. Nur eine Wiederholung von(5,31 Millionen) musste mit weniger auskommen, 0,4 Prozent wurden hierfür ausgewiesen.