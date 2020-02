Thüringen sei Dank? «heute-show» läuft stärker als zuletzt

Quotennews

Die Sendung mit Oliver Welke erreichte beim jungen Publikum die höchste Quote seit elf Monaten. Zu Beginn der Primetime ließ auch «Der Staatsanwalt» die Muskeln spielen.

Der Start ins Jahr 2020 verlief für diein der vergangenen Woche etwas schwächer als gewohnt. So reichte es für die lineare Erstausstrahlung im TV vor sieben Tagen zu rund 3,9 Millionen Zuschauern insgesamt und elf Prozent beim jungen Publikum - was natürlich zweifelsfrei gute Werte sind. An diesem Freitag bewies die «heute-show» aber, dass sie durchaus noch mehr Potenzial besitzt. Genau genommen ließen sich von der neusten Ausgabe des Formats ab 22.30 Uhr 4,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren begeistern, was mit einem starken Marktanteil von 18 Prozent bei allen einherging. Mehr Zuschauer erreichte die Nachrichtensatire zuletzt Anfang November, eine bessere Quote verbuchte das Format sogar seit Ende September nicht mehr.Richtig gute Werte setzt es für die «heute-show» aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen, bei denen der Marktanteil dank 1,11 Millionen Jüngeren auf herausragende 16 Prozent kletterte. Das entsprach dem stärksten Wert seit ziemlich genau elf Monaten und einem Plus von fünf Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche. Gut möglich, dass das gegenwärtige Chaos in Thüringen der «heute-show» in die Karten gespielt und zusätzliches Interesse erzeugt hat. Die Macher der Sendungen ließen es sich jedenfalls nicht nehmen, die vergangenen Tage im Freistaat ausführlich zu thematisieren.Gut lief es für das ZDF aber schon zum Start in den Abend, als sichden Tagessieg sicherte. Genau genommen generierte die 20.15-Uhr-Krimiserie 5,86 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was mit hervorragenden 19,6 Prozent bei allen einherging. Stärkere Werte holte «Der Staatsanwalt» zuletzt im Februar 2019, allein im Vergleich zur Vorwoche konnte das ZDF mit der Serie mehr als 600.000 Zuschauer hinzugewinnen.holte nach 21.15 Uhr noch 4,95 Millionen Zuschauer und 16,9 Prozent. Erfolgreich lief es für beide Krimiserien übrigens auch bei den 14- bis 49-Jährigen, bei denen das ZDF mit 7,7 Prozent und neun Prozent ebenfalls weit über der Sendernorm landete.