Die FX-Serie «Y» braucht einen neuen Hauptdarsteller

«The Killing of a Sacred Deer»-Mime Barry Keoghan verlässt die lang in Entwicklung befindliche Comicadaption.

Die postapokalyptische Comicreihe «Y: The Last Man» beschäftigt US-Medienschaffende schon seit über einem Jahrzehnt: Die von Brian K. Vaughan und Pia Guerra entwickelte Geschichte über einen jungen Mann und sein Äffchen, die nach einer tödlichen Epidemie die beiden letzten Männchen auf der Erde sind, wurde schon von zahlreichen Filmschaffenden ins Auge gefasst. Doch nach zahlreichen Rückschlägen wechselte die Lizenz zum US-Kabelsender FX, der sich seither die Zähne an einer Serienadaption ausbeißt. Und erneut kommt es beim Format zu einem Rückschlag: Laut 'Collider' hat die schlichtbetitelte Serienfassung des Comics ihren Hauptdarsteller verloren.Im Sommer 2018 wurde noch «The Killing of a Sacred Deer»-Darsteller Barry Keoghan als Hauptdarsteller gewonnen. Dass er das Format nun verlässt, verringert die Chancen, dass «Y» wie ursprünglich geplant demnächst mit den Dreharbeiten beginnen kann. Der weibliche Seriencast, bestehend aus Diane Lane, Imogen Poots, Lashana Lynch, Juliana Canfield, Marin Ireland und Amber Tamblyn, bleibt nach jetzigem Stand allerdings an Bord.Vergangenes Jahr wurde «The Killing»-Macherin Eliza Clark als kreative Chefin der Serie an Bord geholt, nachdem FX beschlossen hat, sich von den ursprünglichen Showrunnern Aïda Mashaka Croal und Michael Green zu trennen. Die drehten zuvor schon eine Pilotfolge, die beim Sender jedoch völlig durchfiel.