DAZN holt nächsten Kultreporter zurück

Vermischtes

Beim Bundesliga-Spiel Dortmund gegen Frankfurt wird ein Hauch von «ran»-Feeling mit wehen.

Am 14.02. wird wieder eine Legende für euch am Mikrofon sein. Wer könnte es sein? #BVBSGE pic.twitter.com/HY5vVCWxYc — DAZN DE (@DAZN_DE) February 4, 2020

Der Streamingdienst DAZN, der unter anderem alle Freitagsspiele der Bundesliga live zeigen darf, holt einen großen Fußball-Kommentator einmalig zurück. Eine ähnliche Aktion gab es zu Saisonbeginn schon mit Fritz von Thurn und Taxis (einst bei Sky) tätig und im weiteren Verlauf dieser Spielzeit mit Manni Breuckmann (WDR-Radio). Anlässlich des Spiels Dortmund gegen Frankfurt wird nun-Urgestein Werner Hansch noch einmal am Mikro sitzen.Hansch übernimmt den Part des Co-Kommentators auf einer zusätzlichen Tonspur. Haupt-Reporter am 14. Februar wird Daniel Günther sein. DAZN gab das einmalige Event unter anderem via Twitter bekannt.Eine Woche später, also am 21. Februar, wird DAZN zudem das Vergnügen haben, eines der seltenen Freitags-Bundesligaspiele mit Beteiligung des FC Bayern zu übertragen. Für den Rekordmeister geht es dann gegen Paderborn.