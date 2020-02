Kirk Douglas ist tot

Köpfe

Der Vater von Michael Douglas ist am Mittwoch im Alter von 103 Jahren gestorben.

Der am 9. Dezember 1916 als Issur Danielowitch Demsky in Amsterdam geborene Kirk Douglas ist am Mittwoch verstorben. Er wurde 103 Jahre alt und verstarb in seiner Wahlheimat Beverly Hilly, Kalifornien. Der US-amerikanische Schauspieler wirkte in den 50er und 60er Jahren in vielen Western und Abenteuerfilmen mit.Douglas wurde als Sohn jüdischer Emigranten geboren. Da seine Eltern Jiddisch sprachen, beherrschte er die deutsche Sprache. Während seiner Kindheit lebte Kirk mit seinen Eltern und seinen sechs Schwestern in New York. Durch ein Ringkampf-Stipendium konnte Douglas an der St. Lawrence University Chemie und Englische Literatur studieren.Im Film «Die seltsame Liebe der Martha Ivers» war er erstamls zu sehen, es folgten Streifen wie «Vincent van Gogh – Ein Leben in Leidenschaft», «Einer flog über das Kuckucksnest» und «Spartecus». Zuletzt stand er 2008 für «Mord im Empire State Building» vor der Kamera. Kirk Douglas ist der Vater des Schauspielers Michael Douglas.