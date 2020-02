Endlich: Netflix nennt Starttermin für dritte «Castlevania»-Staffel

Vermischtes

«Castlevania» geht bald weiter: Die animierte Videospieladaption meldet sich im März zurück.

Schon vor Jahren wurde bekannt, dass Netflix mehr von Trevor Belmont, Alucard und Co. haben möchte. Nun hat die dritte Staffel der animierten Serienadaption der Konami-Videospielreiheauch endlich einen Starttermin. Wie der Video-on-Demand-Dienst mitteilt, wird Runde drei der Trickserie am 5. März 2020 an den Start gehen. Die Season umfasst zehn Episoden, was sie zur längsten «Castlevania»-Staffel macht. Die 2017 veröffentlichte Debütstaffel kam auf vier Folgen, die im Herbst 2018 gestartete zweite Runde brachte es auch acht Episoden.Armitage gab schon 2018 einen Ausblick auf den Inhalt und versprach gegenüber 'Digital Spy', dass in der Serie zwei ungleiche Figuren eine überraschende Kollaboration eingehen werden. Produziert wird das Format von Frederator Studios, Powerhouse Animation Studios, Shankar Animation Project 51 Productions sowie von Mua Film. Jan Schlüter schreibt in unserer Kritik zur ersten Season der «Castlevania»-Serie : "Insgesamt fühlen sich die vier kurzen Episoden der ersten «Castlevania»-Staffel nur wie eine Exposition an, nur wie ein Vorgeschmack auf etwas Größeres. [...] Was wir bisher bekommen, ist eine gute Animationsserie, deren hohe Alterseinstufung kein Selbstzweck ist: Die Gewaltszenen fügen sich organisch an den richtigen Stellen in die gotische Atmosphäre und Handlung ein. Man spielt hervorragend mit Lichtern sowie Hell/Dunkel-Gegensätzen, die Zeichnungen sind – oft anime-typisch – an vielen Stellen reduziert und nicht detailliert ausgearbeitet. Ein großes Highlight sind viele sarkastische Dialoge und der generelle Humor, der «Castlevania» trägt. Man nimmt sich nicht allzu ernst."