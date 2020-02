«High School Musical  Die Serie»: Trailer, Starttermin, Ensemble

Schwerpunkt

Serie der Woche: Für seinen Streamingdienst Disney+ orderte Disney eine Serienversion des Filmerfolgs. Bald kommt diese auch nach Deutschland.

Die Hintergründe

Wann geht es in Deutschland los?

Wer spielt eigentlich mit?

Wie geht es weiter?

Wie kam die Serie an?

So siehts aus

Die Filmtriologie «High School Musical» startete 2006 und bewegte eine ganze Generation. Nun möchte Disney über seinen Streamingdienst Disney+ die nächste Generation fesseln – und hat eine Serienversion der Geschichte herstellen lassen. Die Jugend-Dramedy umfasst in Staffel eins zehn Folgen mit einer Länge von zwischen 30 und 40 Minuten. Die Handlung spielt an der East High School der Gegenwart, wo vor fast 15 Jahren der erste Teil der «High-School-Musical»-Filmtrilogie gedreht wurde. Die neue sehr engagierte aber zugleich geheimnisvolle Theaterlehrerin Miss Jenn, die im ersten Teil eine Rolle als Backgroundtänzerin hatte, will als ihr erstes Wintermusical den Film «High School Musical» inszenieren, um damit die Zugehörigkeit der Schule zur Filmtrilogie zu untermauern.In den USA war die Serie Teil des Startangebots von Disney+. Der Dienst ist in den Staaten schon seit Anfang 2019 verfügbar. In Deutschland geht er am 24. März an den Start und auch hierzulande wird «High School Musical – Die Serie» zu Beginn zum Abruf zur Verfügung stehen.Joshua Bassett als Richard "Ricky" BowenOlivia Rodrigo als Nina "Nini" Salazar-RobertsMatt Cornett als E.J. CaswellKate Reinders als Miss JenJulia Lester als Ashlyn CaswellLarry Saperstein als Big RedSofia Wylie als Gina PorterSchon vor der US-Premiere verlängerte der Streamingdienst das Format um eine zweite Staffel, die grob im kommenden Winter weltweit ausgerollt wird. Der erste Cast-Neuzugang steht auch schon fest: Joe Serafini steigt dann ein.Der auf 191 User-Bewertungen basierende Score der Serie liegt beizur Zeit bei 79 Prozent. Zum Vergleich: Der Debüt-Film kam auf einen Score von 74 Prozent.