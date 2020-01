Produzent macht Hoffnung auf «Lethal Weapon 5»

Kino-News

Die Action-Komödie soll Mel Gibson, Danny Glover und Regisseur Richard Donner wiedervereinigen.

Die «Lethal Weapon»-Filme in Zahlen Teil 1 (1987): 120,21 Mio. Dollar Einnahmen weltweit

Teil 2 (1989): 227,85 Mio. Dollar Einnahmen weltweit

Teil 3 (1992): 321,73 Mio. Dollar Einnahmen weltweit

Teil 4 (1998): 285,44 Mio. Dollar Einnahmen weltweit

Die «Lethal Weapon»-Filmreihe nahm 1987 ihren Anfang, 1998 erschien der vierte und bislang letzte Teil der Action-Komödien mit Mel Gibson und Danny Glover als ungleiches Polizisten-Duo. Der Markenname «Lethal Weapon» wurde 2016 durch eine Fernsehserie wiederbelebt, doch die ist mittlerweile auch wieder Geschichte. Allerdings macht nun ein Hollywood-Produzent «Lethal Weapon»-Fans Hoffnung, dass das Original-Team zurückkehren könnte: Gegenüber 'The Hollywood Reporter' verriet Dan Lin, dass er anarbeitet.Die Hauptdarsteller Mel Gibson und Danny Glover seien an einer Rückkehr ebenso interessiert wie Regisseur Richard Donner, der die Teile eins bis vier inszeniert hat. Einzig und allein ein Drehbuch fehle noch, und dann würde man sofort loslegen wollen. Die Idee eines emotionalen, ernsteren Teils wurde laut 'ComingSoon' vor Jahren von Warner Bros. verworfen.Dan Lin produzierte gemeinsam mit Richard Donner den vierten «Lethal Weapon»-Film und stand unter anderem auch hinter Guy Ritchies «Sherlock Holmes»-Filmen, den Filmen des «The LEGO Movie»-Universums und hinter den beiden «Es»-Kinofilmen. Außerdem produzierte er Disneys «Aladdin»-Realverfilmung. Danny Glover war kürzlich in «Jumanji: The Next Level» zu sehen, Mel Gibson spielte kürzlich in der Buddy-Cop-Dekonstruktion «Dragged Across Concrete» mit. Derzeit arbeitet Gibson an «Die Passion Christi: Auferstehung».