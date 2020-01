Sport1: Phylicia Flitzi Whitney als neue Moderatorin für den eSports-Bereich

Köpfe

Die Moderatorin ist ab sofort Teil des Teams von eSPORTS1 und berichtet ebenfalls für SPORT1 über die größten eSports-Events.

Phylicia Whitney wird die Moderation des TV-Magazinsübernehmen und ist mit der ersten Ausgabe bereits am kommenden Mittwoch ab 18.25 Uhr auf eSports1 zu sehen. Eine Wiederholung der Sendung, die diese Woche vor allem die Highlights der diesjährigen DreamHack in Leipzig behandelt, wird am Freitag ab 22 Uhr auf Sport1 gezeigt. So wird sie die neuen Folgen des Magazins immer im Wechsel mit Marius Lauer moderieren, der schon seit Februar 2019 zum Team gehört.Die Moderatorin wurde im niedersächsischen Goslar geboren und absolvierte ihr Studium im Bereich Online-Redaktion an der Technischen Hochschule Köln, bevor sie von 2013 bis 2018 mitunter als Reporterin für RTLZWEI News arbeitete. Sie ist ebenfalls im «Sat.1 Frühstücksfernsehen» im Einsatz und stellt dort seit 2013 regelmäßig die neusten Trends im Videospielbereich vor. Auch für den Sender SWR berichtet sie seit 2019 über die aktuellsten Themen aus Rheinland-Pfalz. Zusätzlich zu ihrer neuen Anstellung bei dem Sportsender wird sie ab Mitte Februar in dem neuen TV-Magazinauf Super RTL als On-Air-Reporterin zu sehen sein.„Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und die spannenden Inhalte, die ich dem eSports-Publikum nun zukünftig präsentieren darf“, so Phylicia Whitney. „Mit Sport1 habe ich außerdem einen Partner an meiner Seite, der mir ganz viel Vertrauen schenkt und viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Zwei meiner größten Leidenschaften weiterhin nachgehen zu dürfen - dem eSport und dem Gaming - erfüllt mich mit Freude und Stolz! Ich bin bereit gemeinsam mit dem Team und den Zuschauern ins Abenteuer zu starten.“