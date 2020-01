Football-Serie «All American» kommt ab Ende Januar zu Joyn Primetime

TV-News

Demnächst läuft die Football-Serie «All American» bei Joyn Primetime. Darin wird die Geschichte des jungen Highschool-Schülers Spencer James erzählt.

Die CW-Seriekommt zu Joyn Primetime. Wie TV Wunschliste berichtet, würde Joyn Primetime die Serie ab dem 31. Januar immer freitags ab 20.00 Uhr gezeigt. Dadurch ersetzt «All American» die US-amerikanische Fernsehserie «Empire». Von dieser Serie sollte eigentlich die zweite Staffel auf dem Senderplatz laufen.In «All American» geht es um den Highschool-Footballspieler Spencer James, welcher Wide-Receiver ist. Auf seiner Position zählt er zu den Besten Spielern, weshalb er auch das Zeug dazu hat, eines Tages in der NFL mit einem hohen Profigehalt zu spielen. Allerdings lebt James in einem armen Bezirk, wo die Schulbildung schlecht ist und der Alltag von gefährlichen Straßengangs geprägt ist. Eines Tages fiel James dem Profi-Coach Billy Taker auf, welcher es selber schon einmal in die NFL schaffte. Taker ist bei der Beverly Hills High als Football-Coach angestellt und versucht James an seine Schule zu bringen.Nach langem Überlegen zieht der junge Highschool-Schüler um, sodass er auf die Schule von Taker gehen kann. Bei seiner neuen Schule wird James mit einigen Problemen konfrontiert, welche ihm das Leben schwermachen. Zudem gibt es neben den sportlichen und schulischen Problemen auch noch kulturelle Differenzen.Daniel Ezra stellt den Highschool-Schüler Spencer James dar. Der Coach Billy Taker wird von Taye Diggs gespielt. Michael Evans Behling ist der Schauspieler seines Sohnes Jordan. Drehbuchautor der Serie ist April Blair. Regie führt Rob Hardy.