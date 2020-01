Menderes bekommt eigene «DSDS»-Sendung bei RTL

TV-News

Geplant sind davon zunächst zwei Episoden. Das Format soll dienstags zu sehen sein.

Er ist inzwischen ein echter Kult-Kandidat: Menderes Bagci, der beiimmer und immer wieder versuchte, weiter zu kommen. Gewissermaßen weitergekommen ist er nun: Im Februar wird er bei RTL zwei «DSDS»-Specials präsentieren, die dienstags nach der regulären Folge der Casting-Show laufen werden. Ab 22.30 Uhr präsentiert er am 18. und 25. FebruarDie „beliebtesten Kandidaten“ aus 17 Jahren, so schreibt es RTL, treffen noch einmal aufeinander. Sie schwelgen in Erinnerungen, sprechen über ihre heutigen Jobs und wie DSDS ihr Leben verändert hat.Juliette Schoppmann, Menowin Fröhlich, Mehrzad Marashi, Daniele Negroni, Lisa Bund, Mike Leon Grosch, Linda Teodosiu, Benny Kieckhäben, Gracia Baur, Vanessa Neigert, Joey Heindle, und zahlreiche andere sollen ihren Auftritt in dem Format haben.