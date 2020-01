Primetime-Check

Wie viele Zuschauer erreichten «DSDS» und das Dschungelcamp bei RTL? Wie gefragt war das Handball-EM-Spiel der Deutschen gegen Kroatien im ZDF zur Primetime?

Die meisten jungen Zuschauer erreichte am Samstagabend wenig überraschendbei RTL. Mit den Berichten von Tag neun aus dem Dschungel versammelte der Kölner Privatsender ab 22.15 Uhr 35,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen und 2,76 Millionen Jüngere. Auch am Gesamtmarkt sicherte sich die Reality-Show sehr starke 24,4 Prozent Marktanteil bei 5,96 Millionen Interessenten ab drei Jahren. Ganz so gut sah es fürim direkten Vorfeld zwar nicht aus, doch auch die Bohlen-Show stellte mit 3,87 Millionen Zuschauern einen schönen Erfolg dar. Genau genommen beliefen sich Marktanteile für «DSDS» ab 20.15 Uhr auf überdurchschnittliche 12,6 Prozent bei allen und starke 18,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Zu diesem Zeitpunkt war das ZDF mit der Übertragung des Handball-EM-Spiels zwischen Deutschland und Kroatien sehr viel gefragter, ab 20.30 Uhr ließen sich für die Partie 6,40 Millionen (Teilzeit)-Handballfans begeistern. Das sicherte dem ZDF die Marktführung zur Primetime. Die daraus resultierenden Marktanteile beliefen sich auf schöne 20,7 Prozent bei allen und sehr starke 22,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. 2,02 Millionen Jüngeren verfolgten das Handballspiel und machten es damit zur zweitbeliebtesten Sendung des Tages. Auch die Rahmenberichterstattung erwies sich als sehr beliebt, sie erreichte im Schnitt immerhin 4,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 15,9 Prozent Marktanteil insgesamt., das in dieser Woche schon gegen 22.20 Uhr auf Sendung ging, unterhielt schließlich noch 2,47 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 10,6 Prozent.Das Erste setzte zur besten Sendezeit auf die Komödieund erreichte damit hervorragende 16,6 Prozent Marktanteil bei 5,12 Millionen Zuschauern. Beim jungen Publikum kamen für den 90-Minüter 6,6 Prozent zustande, bevor sich für den anschließenden Filmnur noch 4,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen interessierten. Insgesamt standen für Das Erste nach 21.45 Uhr 2,32 Millionen Zuschauer und 8,4 Prozent zu Buche. Zumindest beim jungen Publikum war Sat.1 derweil etwas gefragter, eine weitere Wiederholung vonbrachte es hier auf acht Prozent der Umworbenen bei 1,37 Millionen Gesamtzuschauern. Insgesamt unterhielt der Bällchensender mit dem rund zweieinhalbstündigen Film schwache 4,6 Prozent des Publikums. ProSieben schickte um 20.15 Uhrins Quotenrennen und erzielte damit bei 1,39 Millionen Zuschauern Aufmerksamkeit. Die Marktanteile für den Film kletterten auf ordentliche 4,6 Prozent bei allen, während es bei den Jüngeren nicht über enttäuschende 7,2 Prozent hinausging.Ausbaufähig lief es unterdessen auf für RTLZWEI, das es mit dem Dramain der Zwischenzeit nicht über 0,91 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 4,3 Prozent der Jüngeren hinausbrachte. Beim Gesamtpublikum lief es mit 3,1 Prozent hingegen gut, hier war der Sender nicht zuletzt Kabel Eins klar überlegen. Nachdem es eine Doppelfolge vonnicht über maximal 0,80 Millionen Gesamtzuschauer und 3,2 Prozent und 3,3 Prozent der Umworbenen gebracht hatte, interessierten sich fürähnlich unspektakuläre 3,1. Am Gesamtmarkt schwankten die Marktanteile den Abend über zwischen 2,3 Prozent und 2,6 Prozent. VOX fiel ab 20.15 Uhr mit dem Actionthrillerauf die Nase, er unterhielt nicht mehr als 1,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und schwache 4,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.startete ab 22 Uhr mit 2,4 Prozent und 3,8 Prozent der Jüngeren ebenfalls schwach in seine nächtliche Marathon-Programmierung, 0,63 Millionen Zuschauer sahen bestenfalls zu.