Verstärkung: Louis-Dreyfus wechselt zum TV-Angebot von Apple

US-Fernsehen

Der Apfel-Konzern verstärkt sich weiter; die Schauspielerin derweil verabschiedet sich von HBO.

Apple rüstet für seinen kürzlich gestarteten Streamingdienst AppleTV+ weiter auf. Erst kürzlich schloss man einen umfassenden Vertrag mit Lee Eisenberg (schon an der frischen Apple-Serie «Little America» beteiligt), nun verpflichtete das Unternehmen von Tim Cook Julia Louis-Dreyfus. Die Schauspielern war zuletzt über sieben Staffeln hinweg in HBO'szu sehen, zudem erreichte sie Ruhm durch ihre Arbeit in «Seinfeld» (dort als Elaine Benes).„Ich bin begeistert von dieser neuen Partnerschaft mit meinen Freunden bei Apple", sagte Louis-Dreyfus. „Außerdem vielen Dank und Anerkennung an meine Vertreter, die den Deal so strukturiert haben, dass ich in AirPods bezahlt werde."Louis-Dreyfus werde künftig exklusiv vor und hinter der Kamera für Apple arbeiten, heißt es. Kreative mit sogenannten Overall-Deals an sich zu binden, ist in Hollywood längst Usus: Netflix etwa sicherte sich die exklusiven Dienste von Machern wie Shonda Rhimes, Ryan Murphy oder den «Game of Thrones»-Machern D.B. Weiss und David Benioff. Für Amazon arbeiten exklusiv Phoebe Waller-Bridge oder Jonathan Nolan.