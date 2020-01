Weiterhin starke Quoten: «Hawaii Five-0» wird Zielgruppen-Sieger

US-Quoten

Die CBS-Krimiserie «Hawaii Five-0» hat am Freitag die meisten jüngeren Zuschauer angelockt. Auch «Magnum, P.I.» und «Blue Bloods» haben gepunktet.

US-Quotenübersicht CBS: 7,51 Mio. (4%)

NBC: 4,18 Mio. (4%)

ABC: 3,11 Mio. (3%)

FOX: 2,50 Mio. (4%)

The CW: 0,90 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: Zuschauer ab 2 (MA 18-49)

hat am Freitag die meisten jüngeren Zuseher in den USA angelockt: Nachdem schon das Crossover mit «Magnum, P.I.» in der vergangenen Woche tolle fünf Prozent Marktanteil geholt hat, stand dasselbe Ergebnis auch diesmal für die CBS-Krimiserie zu Buche. Die Gesamtreichweite belief sich auf 7,60 Millionen, womit leichte Verluste (rund 0,4 Millionen) einhergingen.hat im Anschluss 7,07 Millionen Menschen unterhalten, der Marktanteil ging auf vier Prozent zurück.wurde die Nummer 1 bei den Älteren mit einer Sehbeteiligung von 7,87 Millionen. Bei vier Prozent hielt sich die Quote bei den Umworbenen.Nicht vom Fleck bewegt hat sichbei FOX, erneut punktete die Übertragung mit vier Prozent Marktanteil. 2,50 Millionen Amerikaner sahen zu. Gute vier Prozent waren zunächst auch für einen Wiederaufguss der ABC-Comedydrin, eheim Re-Run auf drei Prozent fiel. Zuerst schauten 3,42 Millionen Menschen zu, dann nur noch 2,29 Millionen.(3,23 Millionen und drei Prozent) musste sich zwischen 21 und 23 Uhr von NBCs(4,07 Millionen und vier Prozent) deutlich geschlagen geben.