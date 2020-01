Aufatmen in Deutschlands Kinobranche: 2019 brachte Zuwächse von fast 15 Prozent

Einspielergebnisse

Die endgültigen Zahlen der FFA folgen noch, aber eine erste Bestandsaufnahme zeigt, dass 2019 die deutschen Kinos zurück aus der Total-Krise 2018 geführt hat.

Die deutsche Kinolandschaft konnte sich nach dem historischen Katastrophenjahr 2018 erholen: Wie der HDF Kino e.V. berichtet, kam es 2019 zur heiß ersehnten Trendwende. Die über 600 Unternehmen umfassende, zentrale Interessengemeinschaft Kinobetreibender in Deutschland spricht von einem Umsatz- und Publikumsaufwind von etwa 15 Prozent. Das bedeutet letztlich zwar nur eine Rückkehr auf das Niveau der Jahre 2016/2017, die auch schon für Stirnrunzeln sorgten, dessen ungeachtet führt ein Aufstieg aus dem desaströsen Tief des Jahres 2018 noch immer für Erleichterung in der Branche.Christine Berg, die Vorstandsvorsitzende des HDF Kino e.V., kommentiert: "Mit Investitionen und großem Engagement hat die Branche bewiesen, dass sie sich erfolgreich den Herausforderungen stellt – und auf Basis der Besucherzahlen auch optimistisch in die Zukunft schauen kann."Trotz des Erfolgs von «Das perfekte Geheimnis» (bislang annähernd 4,8 Millionen verkaufte Eintrittskarten) sieht Berg das Abschneiden deutschen Films als Enttäuschung: 2019 wurden etwa 22 Millionen Tickets für deutsche Produktionen gelöst. Da müsste mehr her, wie Berg findet: "Unser Wunsch und eine Herausforderung für die gesamte Branche sollte es [...] sein, das Potenzial deutscher Filme weiter auszuschöpfen und im neuen Jahrzehnt jährlich bis zu 35 Millionen Gäste in solchen besucherstarken deutschen Filmen begrüßen zu können."