Netflix findet besonderen Starttermin für ersten deutschen Film

Vermischtes

«Isi & Ossi» soll am Valentinstag auf der ganzen Welt verfügbar sein.

Netflix hat einen Starttermin für seinen ersten aus Deutschland kommenden Film gefunden:wird weltweit starten; am 14. Februar 2020, also am Valentinstag. Im Film selbst werde es nach Netflix-Auskunft auch direkt „übertrieben romantisch“. Der Streamingdienst beschreibt den Inhalt wie folgt: Die Milliardärstochter Isi (Lisa Vicari) aus Heidelberg trifft auf den von Geldsorgen geplagten Boxer Ossi (Dennis Mojen) aus dem Nachbarort Mannheim und sorgt damit für extrem viel Chaos im Leben des Anderen.Die Romantic Comedy kommt von Showrunner Oliver Kienle, bekannt durch den ZDF-Hit «Bad Banks»: „Es freut mich sehr, dieses Herzensprojekt mit Netflix und X Filme umzusetzen und weltweit Menschen mit dieser speziell deutschen und gleichzeitig sehr universellen Geschichte erreichen zu können.”Uwe Schott und Jorgo Narjes sind die Produzenten des Films. Ernst Strötzner, Lisa Hagmeister, Zoe Straub, Pegah Ferydon, Hans-Jochen Wagner, Julia Wulf und Weitere sind in weiteren Rollen in «Isi & Ossi» zu sehen.