RTL und Reuters arbeiten künftig noch enger zusammen

Wirtschaft

Ab sofort können noch mehr Angebote von RTL auf die Inhalte des riesigen Multimedia-Nachrichtenanbieter zurückgreifen.

Im Zuge der erweiterten Kooperation, die am 7. Januar bekannt gegeben wurde, profitieren künftig noch mehr Kanäle der Mediengruppe RTL Deutschland von den aufbereiteten Meldungen des großen Nachrichtenanbieters. Neben n-tv haben nun auch die TV-Kanäle und digitalen Angebote von RTL, VOX , VOXup, Super RTL , RTL2, diversen Pay TV-Kanälen, TVNOW und anderen Programmen Zugang zu den Reuters Video Services sowie den Echtzeit-News in deutscher Sprache.Dominic Evans, Vertriebschef (EMEA) der Reuters Nachrichtenagentur, betont: „Wir freuen uns sehr über diesen signifikanten Ausbau der Zusammenarbeit zwischen der Mediengruppe RTL Deutschland und Reuters. So wird der Grundstein gelegt für weitere gemeinsame Projekte der beiden Unternehmen, vor allem im Hinblick auf das digitale Angebot der Mediengruppe RTL Deutschland und innerhalb der Bertelsmann-Gruppe, zu der RTL gehört.“Reuters ist der weltweit größte Multimedia-Nachrichtenanbieter und verbreitetet Meldungen in Form von aufbereiteten Bildern und Videos, sowie Texten in über 16 Sprachen auf dem ganzen Globus. Seit vielen Jahren vertraut unter anderem RTL auf die Arbeit der Nachrichtenagentur. Über die noch engere Zusammenarbeit zeigte man sich auch bei RTL sehr erfreut. Michael Wulf, RTL-Chefredakteur und Geschäftsführer von infoNetwork (der Produktionsfirma für Nachrichten und Magazinformate der Mediengruppe RTL Deutschland), erklärt: „Wir sind begeistert von der Möglichkeit, unser Angebot an Live-Berichten und Videos in Kooperation mit Reuters noch ausbauen zu können und somit unsere Zuschauer und Nutzer rund um die Uhr mit den aktuellsten Meldungen des Tages zu versorgen.“