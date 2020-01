«Ostfriesengrab»: Der nächste ZDF-«Ostfrieslandkrimi» läuft im Februar

TV-News

Der TV-Krimi nach dem gleichnamigen Roman von Klaus-Peter Wolf läuft Mitte Februar im ZDF.

„ Ich habe einige Ostfrieslandkrimis gelesen, um etwas von Ann Kathrins Welt zu erfahren. Die ersten Verfilmungen habe ich auch gesehen. Da aber immer wieder ein neues Team und andere Autoren und Regisseure die Geschichten umsetzen, ist der Blick auf diese Welt und die Figuren auch sehr stark vom Blick der Regie beeinflusst und ändert sich daher von Film zu Film – und die Charaktere ebenso. Die Ann Kathrin in den Filmen ist sicher für viele schon per se eine andere als die, die sie sich beim Lesen vorstellten (oder auch nicht), und mit dem Besetzungswechsel wird es natürlich wieder etwas Neues geben. ” Julia Jentsch

Ein neuer «Ostfrieslandkrimi» steht in den Startlöchern: Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Klaus-Peter Wolf geht Mitte Februarim ZDF an den Start. Der Mainzer Sender wird den Neunzigminüter am Samstag, den 15. Februar 2020 zeigen, und zwar ab 20.15 Uhr. Ungeduldige können «Ostfriesengrab» zudem schon ab dem 14. Februar in der ZDFmediathek streamen. Die Freischaltung des Krimis erfolgt dann um 10 Uhr.In «Ostfriesengrab» stößt Julia Jentsch neu zum Cast der Reihe hinzu. Sie spielt fortan die Ermittlerin Ann Kathrin Klaasen, die früher von Christiane Paul verkörpert wurde. Der neue Fall beginnt, als eine junge an Seilen aufgeknüpft und tot in einem Baum aufgefunden wird. Kurze Zeit später wird die Leiche einer weiteren jungen Frau gefunden, ihr Körper wurde bis zum Hals im Sand vergraben. Bald taucht dann auch noch eine dritte Leiche auf: Ein junger Mann wurde im Watt an einen Holzpfahl gefesselt und ist in der Flut ertrunken …Jentsch sagt über die Herausforderung, in Pauls Fußstapfen zu treten: "Es ist kein Ziel, eine völlig andere Ann Kathrin zu spielen als Christiane Paul, aber da ich eine andere Person bin, wird sich automatisch einiges verändern." Stefan A. Lukacs führte bei dem Film Regie, das Drehbuch stammt von Nils-Morten Osburg.