«Ein starkes Team»: Reichweitensieg zum Jubiläum

Quotennews

Neben dem neuen Kriminalfall blieb auch «Das Boot» leicht sinkend erfolgreich. Am Nachmittag drehte die «Vierschanzentournee» mit bestem Ergebnis auf.



Jubiläum schalteten 7,04 Millionen Krimi-Fans für den neuen Fall ein. keine andere Sendung war an diesem Abend gefragter. Mit der 80. Episode durfte sich das ZDF über gewohnt glänzende 21.5 Prozent Marktanteil freuen und auch bei den jungen Zuschauern sprang mit 0,78 Millionen Zusehern sowie 8,8 Prozent Sehbeteiligung ein sehr erfreuliches Ergebnis heraus. Im Anschluss an «Abgetaucht» setzte das ZDF die Nachrichten an. Für dasblieben 4,54 Millionen Zuschauer dran. Die Gesamtsehbeteiligung fiel auf solide 14,3 Prozent. Bei den Jungen waren immerhin noch 7,3 Prozent drin.Nach den Nachrichten zeigte das ZDF den zweiten Teil von. Knapp zwei Stunden später als zur Premiere am Vortag interessierten sich im Schnitt 3,24 Millionen Zuschauer für die die Fortsetzung der Geschichte um die Besatzung des U-Boots U-612 im Zweiten Weltkrieg. Damit waren es fast eineinhalb Millionen Zuseher weniger als zum Auftakt. Der Gesamtmarktanteil betrug leicht unterdurchschnittliche 12,2 Prozent. Trotz reichlicher Verluste lag der zweite Teil der Sky-Produktion immerhin bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,6 Prozent und 0,54 Millionen Zuschauern noch über dem Schnitt. Hier verlor man 3,9 Prozentpunkte. Am Sonntag- und Montagabend folgen die beiden abschließenden Teile der Serie jeweils um 22.15 Uhr.Bereits am späten Nachmittag versammelten sich im ZDF 5,29 Millionen Zuschauer für das dritte Springen der. Die Sehbeteiligung lag für das Springen aus Innsbruck bei ausgezeichneten 33,0 Prozent. Damit war das dritte Springen das bisher erfolgreichste in dieser Saison. Aus dem jungen Publikum verfolgten 0,84 Millionen Zuseher das unvorhersehbare Springen, das die Tournee noch einmal ordentlich durchrüttelte. So sprangen auch bei den 14- bis 49-Jährigen hervorragende 19,6 Prozent Marktanteil heraus. Mit dem abschließenden Wettbewerb in Bischofshofen darf sich am Montag Das Erste über sehr gute Einschaltquoten freuen. Bisher läuft die Tour für die Öffentlich-Rechtlichen überaus erfolgreich.