«Catch» und «Chart Show» in der Zielgruppe auf Augenhöhe

Neue Bestwerte standen für Lukes Fang-Meisterschaft bei Sat.1 zu Buche, während RTL mit der Jubiläumsausgabe seiner Musikshow ähnlich gute Werte holte.

Bisherige «Catch!»-Quoten 1,52 Mio. / 10,3 %

1,22 Mio. / 8,9 %

1,02 Mio. / 7,1 %

1,36 Mio. / 10,0 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J. (jeweils freitags, 20.15 Uhr bei Sat.1)

Luke Mockridge und seine prominenten Kollegen treten wieder beim Fangen gegeneinander an:ist am Freitag bei Sat.1 zurückgekehrt – und wie: Sowohl bei Jung als auch Alt wurden neue Rekorde gemessen. Exakt eine Million Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren führten zu einem Marktanteil in Höhe von 12,1 Prozent. Bislang waren die 10,3 Prozent der allerersten Ausgabe von März 2019 das Maximum.Insgesamt haben 1,65 Millionen Menschen zur besten Sendezeit zugesehen, was 5,7 Prozent Marktanteil nach sich zog. Auch hier war die Show bisher nicht so erfolgreich. Umso ärgerlicher, dass man diesen Schwung nicht für ein neues Format im Nachgang nutzte: Mit Wiederholungen vonfielen die Zielgruppen-Quoten nämlich auf 9,2 und 6,3 Prozent, die absoluten Zuschauerzahlen gingen auf 0,95 Millionen und 0,66 Millionen zurück.RTL punktete mit der 150. Jubiläumsausgabe seinerähnlich wie Sat.1 , der Marktanteil bei den Umworbenen fiel mit 12,9 Prozent aufgrund der längeren Sendezeit bis Mitternacht etwas höher aus. 0,98 Millionen Jüngere schauten zu, hier hatte Luke also hauchdünn einen Vorsprung. Bei Allen aber war RTL ganz klar besser als Sat.1 dran: 2,09 Millionen Zuschauer zogen 7,9 Prozent Marktanteil nach sich.