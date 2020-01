Neuer FOX-Donnerstag: «Last Man Standing» übersteht Sendeplatzwechsel

US-Quoten

Die FOX-Sitcom «Last Man Standing» ist auch donnerstags gut in Schuss. Der Neustart «Deputy» kam ebenfalls gut an.

US-Quotenübersicht ABC: 4,97 Mio. (3%)

FOX: 4,92 Mio. (4%)

CBS: 3,39 Mio. (2%)

NBC: 1,86 Mio. (2%)

The CW: 0,55 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: Zuschauer ab 2 (MA 18-49)

Weil der Freitag bei FOX inzwischen für «SmackDown» reserviert ist, läuft die Sitcommit neuen Folgen nun am Donnerstagabend. Um 20 Uhr lief in dieser Woche die erste Folge der achten Staffel, die ausnahmsweise eine ganze Stunde lang ging. Die Werte haben sich im Vergleich zum alten Sendeplatz kaum verändert: In der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen wurden fünf Prozent Marktanteil für das Format mit Tim Allen gemessen, genauso viel waren auch vor der Pause im Mai 2019 drin. Insgesamt haben 5,19 Millionen Menschen zugesehen, auf diesem Niveau lag die Serie zuletzt schon. Fakt ist aber auch, dass der Staffel-Auftakt im Herbst 2018 mit etwas über acht Millionen Zuschauern noch wesentlich gefragter war.Im Anschluss programmierte FOX sein neues Western-Drama. Der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei soliden vier Prozent, die Reichweite betrug 4,65 Millionen. CBS lag bis 22 Uhr bei durchgängig drei Prozent mit alten Folgen vonundschmierte im Re-Run mit ein Prozent dann völlig ab, von 3,30 Millionen krachte die Zuschauerzahl am späten Abend auf 1,84 Millionen.Das Specialgenerierte bei ABC gute fünf Prozent Marktanteil. 7,81 Millionen Zuschauer machten die Sendung zum Sieger beim Gesamtpublikum. Das Finale vonprofitierte davon aber gar nicht, die Sehbeteiligung schrumpfte auf 3,55 Millionen. Der Marktanteil sank auf drei Prozent.