Wie stark war der erste «Tatort» im neuen Jahr? Wie gut schlug sich die Free-TV-Premiere von «Die Schöne und das Biest» im Zuge des Disney Filmfestes? Das alles und mehr im Primetime-Check...

Mit dem Neujahrs-sicherte sich Das Erste ausnahmsweise nicht die höchsten Einschaltquoten des Abends und das, obwohl sich im Schnitt 6,94 Millionen Krimifans den neuen 90-Minüter nicht entgehen ließen. Beim Gesamtpublikum machte das gute 18,4 Prozent des Marktes aus. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der Impro-«Tatort» mit 1,73 Millionen Zusehern ebenfalls gute 14,4 Prozent Sehbeteiligung. Fürblieben davon allerdings nur noch 0,39 Millionen Zuschauer dran, weshalb der Marktanteil bei den Jungen auf magere 4,1 Prozent fiel. Bei den Zuschauern ab drei Jahren schlug sich der zweite Kriminalfall des Abends mit 2,92 Millionen Zusehern und 10,1 Prozent dagegen noch recht solide knapp unter Senderniveau. Im ZDF stichtauch 2020 wieder in See und so verfolgten am Mittwochabend 7,80 Millionen Zuschauer die Reise nach Kolumbien. Mit dieser eindrucksvollen Reichweite sicherte sich die Kreuzfahrt traumhafte Zahlen. Am ersten Abend des neuen Jahres durfte sich das Zweite zu Beginn der Primetime über hervorragende 20,7 Prozent Gesamtmarktanteil freuen. Bei den jungen Zuschauern machte man mit 14,1 Prozent ebenfalls eine super Figur. Im Anschluss hielt dienoch 5,65 Millionen Zuschauer und kam bis in die späten Stunden im Schnitt auf bärenstarke 19,4 Prozent Gesamtmarktanteil und auch beim jungen Publikum riss man mit 12,2 Prozent kaum ab.In der klassischen Zielgruppe setzte sich Sat.1 mit der Free-TV-Premiere vonan die Spitze. Disneys Realverfilmung lockte 2,02 Millionen 14- bis 49-Jährige vor die TV-Bildschirme. Emma Watson und Co ergatterten damit ausgezeichnete 18,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt ließen sich 3,74 Millionen Zuschauer das Abenteuer nicht entgehen, so dass auch hier glänzende 10,8 Prozent Sehbeteiligung erreicht wurde. ProSieben machte mitzumindest beim Gesamtpublikum ebenfalls eine starke Figur. Zur besten Sendezeit schalteten 1,85 Millionen Zuschauer ein- Allerdings stammten davon nur 0,96 Millionen aus dem werberelevanten Publikum, weshalb man sich hier nur mit leicht unterdurchschnittlichen 8,9 Prozent Marktanteil begnügen musste. RTL kam zugleich mitnur auf überschaubare 9,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Insgesamt interessierten sich nur 1,70 Millionen Zuseher für die Fernsehhits. Die Sehbeteiligung betrug maue 6,7 Prozent.RTLZWEI setzte indes auf die-Reihe. Den Anfang machte Teil eins mit 0,44 Millionen klassisch Umworbenen und ausbaufähigen 3,7 Prozent Marktanteil.hielt sich ab 22 Uhr bei 3,7 des werberelevanten Marktes, während die Reichweite leicht auf 0,33 Millionen fiel. Bei Kabel Eins gab es zunächstzu sehen. Die Krimikomödie begeisterte zur besten Sendezeit 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährige und generierte überschaubare 4,3 Prozent Marktanteil.war im Anschluss noch für 5,0 Prozent gut und überzeugte 0,40 Millionen junge Zuseher zum Dranbleiben. Immerhin beim Gesamtpublikum waren die beiden Kultstreifen mit eindrucksvollen 1,54 und 1,28 Millionen Zusehern ein Erfolg. Kabel Eins durfte sich über 4,2 und 5,3 Prozent Gesamtsehbeteiligung freuen. Mit dem Kriegsfilmverbuchte VOX am Mittwochabend solide 4,3 Prozent Gesamtmarktanteil. Von insgesamt 1,33 Millionen Zuschauern stammten allerdings nur 0,58 Millionen aus dem werberelevanten Publikum. Dadurch waren in der Zielgruppe nur unterdurchschnittliche 5,8 Prozent drin.