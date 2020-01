Dramatischer Impro-«Tatort» scheitert an der Sieben-Millionen-Marke

Quotennews

Ein inhaltlicher Knall, aber nur ausbaufähige Quoten: Das «Tatort»-Jahr begann im Ersten mit dem unerwarteten Tod einer beliebten Figur.

„ Man soll ja aufhören, wenn es am Schönsten ist! Das waren 17 sehr, sehr schöne Jahre mit der allertollsten «Tatort»-Familie, und ich habe jeden Drehtag mit meinen Kollegen sehr genossen. Und trotzdem ist es nun Zeit für Neues. ” Friederike Kempter

Am Mittwochabend startete Das Erste mit einem aus sogleich mehreren Gründen ungewöhnlichenin das Fernsehkrimijahr: Der Fall mit dem Titelist ein Crossover zwischen Figuren mehrerer «Tatort»-Reihen. Darüber hinaus wurde der Film beim Dreh zu weiten Teilen improvisiert. Und, wie ein Millionenpublikum schockiert während der Ausstrahlung feststellte: Dieser «Tatort» verlässt sich auf einen großen Schockeffekt, denn nach etwas mehr als einer Stunde wird im Neunzigminüter die sehr beliebte Figur der Nadeshda Krusenstern brutal ermordet.Noch während der Ausstrahlung bestätigte Das Erste in den sozialen Netzwerken, was viele «Tatort»-Fans nicht wahrhaben wollten: In einem Abschiedsvideo erklärte Schauspielerin Friederike Kempter, dass sie nach 17 Jahren die Krimireihe verlässt. Einen Gastauftritt in der nächsten (bereits gedrehten) Münster-Ausgabe wird sie trotzdem noch absolvieren (mutmaßlich in einer Rückblende oder Traumsequenz). So schockierend der Verlauf der Neujahrs-«Tatort»-Folge auch gewesen sein mag, die Quoten fielen ebenfalls überraschend aus.Denn trotz (oder gerade wegen?) all der genannten Alleinstellungsmerkmale erreichte der erste «Tatort» des Jahres nur 6,94 Millionen Menschen. Ab 20.15 bedeutete das weit über dem Senderschnitt, doch unter dem «Tatort»-Alltag liegende 18,4 Prozent Marktanteil. Der Krimi unterlag dem «Traumschiff» im ZDF . 1,73 Millionen Jüngere bescherten dem Ersten 14,4 Prozent Marktanteil – auch hier wurde der Senderschnitt mühelos überschattet, der «Tatort»-Alltag aber unterboten. Der Neujahrs-«Tatort» 2019 erreichte noch 7,10 Millionen Fernsehende und Quoten in der Höhe von 19,4 respektive 16,0 Prozent.WDR-Fernsehfilmchef Alexander Bickel sagt über Kempters Weggang vom «Tatort»: "Der Ausstieg von Friederike Kempter aus dem «Tatort» Münster hinterlässt eine große Lücke. Ihre Figur der Nadeshda Krusenstern war mehr als nur ein Sidekick, sie war zugleich das Herz und der kühle Kopf im Team. Die große Spielfreude und das riesige Talent von Friederike Kempter sind ein enormer Gewinn für alle Beteiligten gewesen! Wir danken ihr für 17 großartige gemeinsame Jahre in diesem Team."